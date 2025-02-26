"Меня устранили как свидетеля видевшего движение средств": Заболотная о конфликте с семьей главы НБУ Пышного

Известный артдилер и основательница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная публично обвинила благотворительный фонд "Відчуй", основанный Людмилой Пышной, женой главы Национального банка Украины, в непрозрачном использовании средств. По ее словам, речь идет об исчезновении одного миллиона гривен, собранного во время благотворительного аукциона, который состоялся при поддержке супругов Пышных. Галеристка считает, что ее отстранили от проекта, чтобы скрыть финансовые манипуляции.

Наталья Заболотная. Фото из открытых источников

В своем интервью Наталья Заболотная рассказала, что все средства от проведенных художественных торгов поступали непосредственно в фонд "Відчуй". К аукциону приобщались известные бизнесмены и банкиры, в частности Сергей Тигипко, купивший благотворительный лот за 15 тысяч долларов (эквивалент около 600 тысяч гривен).

В общей сложности было собрано 4,5 миллиона гривен. Из них 3,5 миллиона использовали для обустройства трех реабилитационных кабинетов в детской больнице Охматдет. Однако судьба еще одного миллиона остается неизвестной. Заболотная отметила, что ей не предоставили никаких отчетов об использовании этих средств, как и о дополнительных взносах, которые, по ее словам, делали друзья семьи Пышных вне официального аукциона.

Когда я начала интересоваться, почему фактически результаты моего труда остаются без объяснений, реакция была грубой. Мне дали понять, что это не мое дело, – сказала Наталья Заболотная.

Галеристка предполагает, что ее исключили из этого проекта намеренно, чтобы избежать неудобных вопросов финансовых потоков. Она также намекнула на возможное давление со стороны Андрея Пышного, которое могло использовать свое служебное положение для поддержки жены в этом конфликте.

По-моему, они убрали меня как свидетеля. Вероятно, чтобы я не контролировала движение средств и не спрашивала людей, которые приходили на аукционы. Только сейчас, когда пазл сложился, я понимаю, что это, похоже, была хорошо продумана многовекторная операция по рейдерскому увлечению созданного мною галерейного пространства. И в этом Людмиле, как мне стало известно из открытых источников, якобы помог ее муж, наверное, воспользовавшись своим высоким служебным положением, – сказала в интервью галеристка.

Ранее Заболотная уже обвиняла Людмилу Пышную в рейдерстве, заявив, что та стремилась завладеть галереей, которую она создала. По ее словам, Пышная изначально признавалась в отсутствии опыта в сфере искусства, однако впоследствии фактически присвоила ее пространство, изменив только его название.

Я считаю, что Пышная покушалась на рейдерство. Она, как мне кажется, коварно присвоила себе мое художественное дело, наверное, желая единолично владеть галерейным пространством, которое я создала в разгар войны как социально-ответственный бизнес кейс. Как это еще назвать? Она, похоже — захватчица, этакий "путин в юбке": Пышная, я считаю, захватила мое дело во время ее расцвета и использует все мои наработки, просто заменив название галереи, – отметила Наталья Заболотная.

Пока что официальной реакции от Людмилы Пышной и представителей фонда "Відчуй" не поступало.