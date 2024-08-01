Мемы на ровном месте: в ВСУ указали, почему турок-«киллер» не герой и кого надо на самом деле поздравлять

Турок Юсуф Дикеч 30 июля не столько выиграл серебряную, сколько проиграл золотую медаль, отметил офицер ВСУ Дмитрий Лыховий. По его словам, в финале победили сербы Дамир Микеч и Зорана Арунович.

Сергей Кулиш

По его словам, речь идет не об индивидуальных соревнованиях, а о миксте – парная стрельба из пневматического пистолета с 10 метров. В паре с Дикечем стреляла женщина Шевваль Тархан, которую почему-то не упоминают мемоносцы Дикеча.

"Тархан была в амуниции, но тоже держала руку в кармане. Естественно, при стрельбе с 10 метров стоя из пневматического пистолета это привычная практика! А вот если бы Дикеч надел очки или линзы, ну и наушники – может, и золото помог бы женщине выиграть", – отметил офицер ВСУ.

При этом он подчеркнул, что Юсуф Дикеч — не левый "батя" с полицейского участка, а профессиональный стрелок, начавший спортивную карьеру еще в 2001 году. Это пятая Дикеча Олимпиада. Он является многократным чемпионом мира и Европы.

"В данном случае жаль, что манипулятивная мемность по поводу Дикеча пришла к нам с опозданием из российских соцсетей, и при этом затмила сегодняшнюю медаль украинского стрелка Сергея Кулиша – тоже серебряную, но для нас гораздо более важную. Хотя бы потому, что черкасчанин Кулиш представляет Вооруженные силы Украины, а не какую-нибудь турецкую жандармерию", — подчеркнул Дмитрий Лыховий.

Известно, что украинский стрелок Сергей Кулиш – серебряный призер Олимпийских игр-2024. Награду он завоевал в финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе. В отборе он показал третий результат, причем в положениях на колене и стоя выбивал 199 из 200 очков.

В финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров на уровне Олимпиады Кулиш выступал во второй раз. На предыдущих Играх в Токио он долгое время боролся за медаль, однако в решающий момент произвел случайно выстрел в чужую мишень и стал в итоге восьмым.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что социальные сети взорвались мемами с Юсуфом Дикечем на Олимпиаде.



