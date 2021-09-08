Меган Маркл одним словом описала первую встречу с Кейт Миддлтон

Меган Маркл описала свою первую встречу с Кейт Миддлтон как "замечательную". Несмотря на нынешние недоразумения в королевской семье, первая встреча, когда Гарри познакомил Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, прошла положительно. Во время разговора супругов с Би-би-си Мишалем Хусияном Меган описала встречу как очень положительную, используя одно слово для точности момента, "замечательная". Об этом сообщает издание The Mirror.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, фото с открытых источников

У принца Гарри и Меган был бурный роман после поездки в Ботсвану, прежде чем Гарри предложил ей руку и сердце во время "уютной ночи" в коттедже в Кенсингтонском дворце в 2017 году.



Вспоминая встречу между Меган и Кейт, принц Гарри сказал: "Это было захватывающе. И тогда Уильям стремился встретить ее, и Кайт тоже ..."

Меган Маркл также во время разговора похвалила семью принца Гарри за то, что ее хорошо поздравила и встретила его бабушка — королева Елизавета II.



"Я думаю, вы знаете, чтобы иметь возможность познакомиться с ней через свой объектив, не только с его честью и уважением к ней как монарха, но и к любви, которую он к ней как к своей бабушке, все эти слои имеют это было настолько важным для меня, что, когда я встретил ее, у меня было такое глубокое понимание и, конечно, невероятная уважение к тому, что я мог провести с ней это время ", — сказала Меган.

Ранее на портале "Комментарии" писали, почему королева Елизавета II дала "пощечину" принцу Гарри и Меган Маркл .



Также недавно портал информировал, что стало известно, чью сторону принял королева Елизавета II в конф локти между принцами Уильямом и Гарри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!