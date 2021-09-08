Меган Маркл одним словом описала первую встречу с Кейт Миддлтон

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Хмільовська Інна
Меган Маркл описала свою первую встречу с Кейт Миддлтон как "замечательную". Несмотря на нынешние недоразумения в королевской семье, первая встреча, когда Гарри познакомил Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, прошла положительно. Во время разговора супругов с Би-би-си Мишалем Хусияном Меган описала встречу как очень положительную, используя одно слово для точности момента, "замечательная". Об этом сообщает издание The Mirror.
Кейт Миддлтон и Меган Маркл, фото с открытых источников
У принца Гарри и Меган был бурный роман после поездки в Ботсвану, прежде чем Гарри предложил ей руку и сердце во время "уютной ночи" в коттедже в Кенсингтонском дворце в 2017 году.
Вспоминая встречу между Меган и Кейт, принц Гарри сказал: "Это было захватывающе. И тогда Уильям стремился встретить ее, и Кайт тоже ..."
Меган Маркл также во время разговора похвалила семью принца Гарри за то, что ее хорошо поздравила и встретила его бабушка — королева Елизавета II.
Ранее на портале "Комментарии" писали, почему королева Елизавета II дала "пощечину" принцу Гарри и Меган Маркл .
Также недавно портал информировал, что стало известно, чью сторону принял королева Елизавета II в конф локти между принцами Уильямом и Гарри.
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