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Меган Маркл одним словом описала первую встречу с Кейт Миддлтон

Первая встреча, когда Гарри познакомил Меган с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, прошла положительно

сегодня, 11:25
Автор:

Хмільовська Інна

Меган Маркл описала свою первую встречу с Кейт Миддлтон как "замечательную". Несмотря на нынешние недоразумения в королевской семье, первая встреча, когда Гарри познакомил Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, прошла положительно. Во время разговора супругов с Би-би-си Мишалем Хусияном Меган описала встречу как очень положительную, используя одно слово для точности момента, "замечательная". Об этом сообщает издание The Mirror.

Меган Маркл одним словом описала первую встречу с Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, фото с открытых источников

У принца Гарри и Меган был бурный роман после поездки в Ботсвану, прежде чем Гарри предложил ей руку и сердце во время "уютной ночи" в коттедже в Кенсингтонском дворце в 2017 году.

Вспоминая встречу между Меган и Кейт, принц Гарри сказал: "Это было захватывающе. И тогда Уильям стремился встретить ее, и Кайт тоже ..."

Меган Маркл также во время разговора похвалила семью принца Гарри за то, что ее хорошо поздравила и встретила его бабушка — королева Елизавета II.

"Я думаю, вы знаете, чтобы иметь возможность познакомиться с ней через свой объектив, не только с его честью и уважением к ней как монарха, но и к любви, которую он к ней как к своей бабушке, все эти слои имеют это было настолько важным для меня, что, когда я встретил ее, у меня было такое глубокое понимание и, конечно, невероятная уважение к тому, что я мог провести с ней это время ", — сказала Меган.

Ранее на портале "Комментарии" писали, почему королева Елизавета II дала "пощечину" принцу Гарри и Меган Маркл .

Также недавно портал информировал, что стало известно, чью сторону принял королева Елизавета II в конф локти между принцами Уильямом и Гарри.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/meghan-markle-described-first-meeting-24932665
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