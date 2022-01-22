logo

BTC/USD

34771.55

ETH/USD

2398.99

LTC/USD

106.76

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Медведчук рассказал, почему так важно создание группы дружбы между парламентами РФ и Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведчук рассказал, почему так важно создание группы дружбы между парламентами РФ и Украины

Лидер партии ОПЗЖ положительно высказался о создании депутатской группы в Госдуме по связям с Украиной

сегодня, 18:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов. Об этом написал в Telegram председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает 112 юа.

Медведчук рассказал, почему так важно создание группы дружбы между парламентами РФ и Украины

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

По мнению политика, эта инициатива является совершенно своевременной и крайне необходимой для обеих государств.

"В условиях, когда украинская власть, находящаяся в полной вассальной зависимости от западных государств, полностью передала Украину под внешнее управление, когда на территории нашей страны свободно распространяются измышления о якобы "вторжении", заранее спланированному распространению которых предшествовали организованная кампания по борьбе с "нарративами" и уничтожение независимых СМИ, можно с уверенностью говорить, что за нынешним кризисом стоит власть, которая не способна разрешить этот кризис, да и не заинтересована в его разрешении", — говорит лидер партии ОПЗЖ.

Поэтому, в этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, должна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса, считает политик.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/mnenie/sozdanie-gruppy-druzhby-mezhdu-parlamentami-rossii-i-ukrainy--vazhnyy-shag-k-normalizacii-otnosheniy-mezhdu-nashimi-stranami-605009.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!