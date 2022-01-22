Медведчук рассказал, почему так важно создание группы дружбы между парламентами РФ и Украины

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Козлова Альбіна
В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой
Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета
Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов. Об этом написал в Telegram председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
По мнению политика, эта инициатива является совершенно своевременной и крайне необходимой для обеих государств.
Поэтому, в этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, должна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса, считает политик.
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