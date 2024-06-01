Медики предупредили украинцев о начале эпидсезона холеры

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Черновалова Кристина
С 1 июня в Украине начался сезон эпидемического наблюдения холеры. Врачи уже активизируют свои усилия, обеспечивая не только регулярный мониторинг состояния воды в разных регионах, но и проводя дополнительные тесты на холеру у пациентов с острыми кишечными инфекциями.
Министерство здравоохранения предупреждает о начале эпидсезона холеры
Холера, острая диарейная болезнь, вызванная бактериями Vibrio cholerae О1 и О139, распространяется фекально-оральным путем через контакты с зараженной водой или пищей. Отсутствие должного внимания и лечения может привести к обезвоживанию и смертельным исходам.
Пресс-служба Министерства здравоохранения обращает внимание граждан на необходимость повышенной бдительности в течение критических месяцев — с июня по октябрь, когда инфекция становится особенно активной.
Для защиты от холеры населению необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила:
Не покупайте продукты питания на стихийных рынках , особенно рыбу и другие морепродукты.
Избегайте купания в загрязненных водоемах и не ловите рыбу.
Соблюдайте личную гигиену: мойте руки перед едой, после посещения туалета, а также после возвращения с улицы.
Употребляйте только чистую, желательно бутылированную воду. Обратите внимание, что кипячение воды эффективно уничтожает холерные вибрионы в считанные минуты.
Перед употреблением тщательно мойте овощи и фрукты с использованием чистой воды и обрабатывайте их кипятком.
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