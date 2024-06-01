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Медики предупредили украинцев о начале эпидсезона холеры

Холера – это острое инфекционное заболевание, развивающееся при употреблении пищевых продуктов и воды, зараженных холерным вибрионом.

сегодня, 20:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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С 1 июня в Украине начался сезон эпидемического наблюдения холеры. Врачи уже активизируют свои усилия, обеспечивая не только регулярный мониторинг состояния воды в разных регионах, но и проводя дополнительные тесты на холеру у пациентов с острыми кишечными инфекциями.

Медики предупредили украинцев о начале эпидсезона холеры

Министерство здравоохранения предупреждает о начале эпидсезона холеры

“Медучреждения для госпитализации пациентов с подозрением на холеру имеют неснижаемый запас лекарственных средств – антибиотиков, регидратационных растворов, дезинфектантов. Это позволяет своевременно выявить подозрения на холеру и обеспечить системный контроль за эпидситуацией на уровне страны ❞, отмечает заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Холера, острая диарейная болезнь, вызванная бактериями Vibrio cholerae О1 и О139, распространяется фекально-оральным путем через контакты с зараженной водой или пищей. Отсутствие должного внимания и лечения может привести к обезвоживанию и смертельным исходам.

Пресс-служба Министерства здравоохранения обращает внимание граждан на необходимость повышенной бдительности в течение критических месяцев — с июня по октябрь, когда инфекция становится особенно активной.

Предотвращение болезни: ключевые советы

Для защиты от холеры населению необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила:

  • Не покупайте продукты питания на стихийных рынках , особенно рыбу и другие морепродукты.

  • Избегайте купания в загрязненных водоемах и не ловите рыбу.

  • Соблюдайте личную гигиену: мойте руки перед едой, после посещения туалета, а также после возвращения с улицы.

  • Употребляйте только чистую, желательно бутылированную воду. Обратите внимание, что кипячение воды эффективно уничтожает холерные вибрионы в считанные минуты.

  • Перед употреблением тщательно мойте овощи и фрукты с использованием чистой воды и обрабатывайте их кипятком.



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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid0Rriq8kQwavNabTgT3Z5qqz4dSTbvMHzMwVH6CzgzfXjqpZY7hnrtr77FjeThyJT2l
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