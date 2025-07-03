Майор Воздушных сил ВСУ работал на руку РФ: СБУ сообщила о громком задержании

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали майора Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, работавшего в пользу российских спецслужб. Как выяснилось, офицер передавал врагу чувствительную информацию о размещении украинской военной авиации, а именно координаты аэродромов, ремонтных баз и логистических центров, которые используются для обслуживания боевых самолетов.

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По данным СБУ, офицера завербовали представители ФСБ из-за его бывшей жены – женщины, которая раньше служила в ВСУ, но после начала полномасштабной войны осталась на оккупированной территории. Она сейчас работает на оккупационную администрацию в захваченном Мелитополе.

Предатель должен был обеспечить передачу точных геолокаций украинских военных объектов, которые российские войска планировали атаковать ракетами и дронами. Его действия координировал сотрудник спецподразделения "Альфа" ФСБ РФ Александр Белодедов.

Правоохранители СБУ заблаговременно разоблачили преступные намерения военного, тщательно задокументировали его контакты с представителями вражеской разведки и предотвратили утечку критически важной информации. Спецслужба также провела ряд мер по дополнительной защите объектов авиационной инфраструктуры.

Майору объявлено подозрение по статье о государственной измене, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Его бывшей жене – пособнице оккупантов – также заочно выдвинуто подозрение в государственной измене.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Ореста Березовского, известного как митрополит УПЦ (МП) Онуфрий. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем пресс-релизе.