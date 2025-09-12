Мать учителя, зарезавшего учеников в Винницкой области, раскрыла шокирующие подробности

В Винницкой области молодой учитель физкультуры жестоко убил двух школьников. Трагедия произошла в городе Шаргород. Мать подозреваемого в первый раз поделилась собственной версией событий. Об этом сообщает ТСН.ua.

Фото: из открытых источников

23-летний Алексей Пономарев, по словам его матери Оксаны, якобы подвергался постоянной травле со стороны учеников. Она отмечает, что ее сын не имел права совершать убийство, однако утверждает, что школьники довели его до предела.

"Мой сын поступил неправильно. Я понимаю, что он не имел права уносить жизнь. Но дети постоянно срывали уроки. Один из них вел себя дерзко, придирался к девушкам. Алексей пытался его остановить, сделал замечания в дневнике. Поэтому мать ученика устроила скандал", — рассказывает женщина.

Она добавляет, что сын хотел уволиться еще до Нового года, однако его уговорили остаться из-за нехватки кадров. После этого, по словам Оксаны, травля только усилилась.

"Ему стучали в дверь, писали оскорбительные сообщения. В укрытии во время тревоги один из учеников, Николай Б., который был почти ростом из моего сына, толкнул его в грудь. Алексей сделал замечание, взял его за локоть и затылок — всего на несколько секунд. что душил ученика. После этого он написал заявление об увольнении", — объясняет она.

Однако и после увольнения, по словам женщины, преследования не прекратились: Алексею продолжали звонить по телефону и угрожать. Торжество вроде бы распространилось и на младшего сына Оксаны.

"Погибший Владик Б. еще в прошлом году начал избивать моего младшего сына в автобусе. Со временем к издевательствам присоединились и другие дети. Последний раз напали во вторник — били по голове, все снимали на телефон. Я рассказала мужчине, а рядом был Алексей. Он все услышал", — говорит женщина.

После избиения младший сын жаловался на сильную головную боль и не мог говорить. Это, по словам Оксаны, стало последней каплей Алексея.

"Он показал брату фото из архива, тот указал на обидчиков. Алексей не спал всю ночь. Утром мы пошли по делам, а он — исчез. Позже позвонил отцу и сказал: 'Все очень плохо'", — вспоминает мать.

Она настаивает, что ее сына "доказали", хотя раньше он никогда не проявлял агрессии и был сдержанным, порядочным человеком.

"Он всегда был спокойным и готовым помочь. Но его доказали. Он весь дрожал. Не знаю, до сих пор ли он не в состоянии аффекта", — подытожила Оксана.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что на протяжении последних 10 лет двусторонние отношения между Будапештом и Киевом испытали существенное ухудшение, и в этом, по его словам, виновата именно Украина. Об этом он написал в сообщении на Facebook, подчеркнув, что делает такие выводы "с чистой совестью".