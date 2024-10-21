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Массовые жалобы на iPhone 16 Pro и Pro Max: что не так с новыми смартфонами Apple

Сообщения о неисправностях начали поступать с начала продаж нового iPhone

сегодня, 12:35
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Черновалова Кристина

Обладатели новых iPhone 16 Pro и Pro Max столкнулись с неприятными проблемами в работе своих смартфонов. Пользователи сообщают о серьезных сбоях: устройства часто перезагружаются, а экран реагирует на прикосновения с задержкой. Некоторые даже отмечают, что iPhone может перезагрузиться до 20 раз в день.

Массовые жалобы на iPhone 16 Pro и Pro Max: что не так с новыми смартфонами Apple

Проблемы с iPhone 16 Pro и Pro Max раздражают пользователей

Жалобы начали поступать с момента старта продаж и не прекращаются до сих пор. Проблемы касаются только премиальных моделей – iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Базовая версия пока не имеет подобных нареканий.

Пользователи рассказывают, что сбой может возникать в любой момент: когда телефон просто лежит на столе или даже в кармане. Ситуация усугубляется тем, что обновления iOS 18.0.1 и тестовая версия iOS 18.1 не помогли решить проблему. В некоторых случаях людям удалось обменять свои устройства на новые через официальные сервисы Apple, но большинство пользователей продолжает ждать исправления от компании.

Некоторые владельцы iPhone сообщают, что переустановка системы и отключение iCloud помогли снизить количество сбоев, что намекает на то, что проблема может быть связана с работой iCloud в новой версии iOS.

На данный момент Apple официально не прокомментировала ситуацию. Однако пользователи надеются, что в ближайшее время компания представит разъяснение и решит проблему, которая испортила опыт использования новых моделей.

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Источник: https://www.macrumors.com/2024/10/18/iphone-16-pro-restart-bug/
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