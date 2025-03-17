Массовое отравление на Буковине: один человек скончался

В городе Новоднестровск Черновицкой области семья из трех человек отравилась грибами, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Семья отравилась грибами. Фото из открытых источников

К правоохранителям обратились родственники семьи. Сотрудники полиции совместно со спасателями решили открыть дверь квартиры. Внутри работники ГСЧС нашли трех человек: женщина уже не подавала признаков жизни, а мужчина и 15-летний сын были без сознания. Спасатели предполагают, что накануне семья ела грибы.

Сообщается, что 57-летний мужчина и его сын с предварительным диагнозом отравления грибами медики доставили в больницу. Тело 54-летней женщины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

В ГСЧС призывали украинцев быть осторожными и не потреблять грибов, если не уверены, что они съедобны. Также спасатели советуют не покупать грибы на стихийных рынках. При появлении первых симптомов отравления следует немедленно обращаться в больницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за первую неделю после запуска цифрового разрешения на оружие в приложении "Действие" украинцы оформили более 200 тысяч таких документов. "Неделя работы сервиса – и такие крутые результаты", – отмечается в сообщении. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, почти половина украинцев, имеющих зарегистрированное оружие, уже пользуются цифровым разрешением "Действия".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине действует система штрафов за превышение скорости, однако в некоторых странах водители могут быть оштрафованы даже за слишком медленное движение. В частности, в Германии за езду на низкой скорости может быть наложен штраф, сообщает UaMotors. На немецких автобанах, где отсутствуют ограничения скорости, медленные автомобили могут вызвать опасные ситуации. Хотя минимальная скорость не установлена четко, полиция имеет право штрафовать водителей, если их манера движения создает препятствия нормальному потоку транспорта.