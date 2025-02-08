Масштабный сбой в "Резерв+": в Минобороны обратились к украинцам

Сегодня произошел сбой в "Резерв+". Он произошел из-за высокой нагрузки на BankID. Сейчас стоит сохранить военный документ на смартфон. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Украины.

Приложение Ререзв+. Фото из открытых источников

"Высокая нагрузка на BankID. Поэтому авторизация в "Резерв+" через BankID может быть временно недоступна", — говорится в сообщении.

В Минобороны советуют – если вы авторизованы, то лучше сохранить военный документ на смартфон в pdf-формате.

"Если есть электронное направление на ВВК, сделайте скриншот. Если подали запрос на отсрочку или направление на ВВК, пожалуйста, подождите", — добавляют в министерстве.

Также в Минобороны отметили, что люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в "Резерв+", документ в приложении обновится автоматически.

Читайте также на портале "Комментарии" — для территориальных центров комплектования и социальной поддержки Минобороны готовит реформу, которая будет сосредоточена на социальных вопросах, учете военнообязанных и подготовке населения к службе. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"Что касается реформирования, то мы планируем разделить функции и задачи, которые возлагаются на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на их составляющие", – отметил замминистра.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны рассказали, что в российской армии началась тенденция, которую все так ждали.