Масштабный ремонт логистических путей: в Кабмине объяснили, куда пойдут 5,2 млрд грн

Правительство направило 5,2 млрд грн на ремонт и восстановление дорог в пострадавших от боевых действий регионах. Это решение должно укрепить ключевые логистические маршруты, критически важные для обороноспособности страны. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, эти дороги играют немаловажную роль в ежедневном движении военной техники, эвакуации раненых и гражданского населения, а также в доставке гуманитарной помощи.

Финансирование было разделено на два основных направления:

· Государственное агентство восстановления получит более 2,6 млрд. грн. для ремонта и обслуживания разрушенных или поврежденных дорог общего пользования государственного значения, используемых военными.

· Областные государственные администрации получат более 2,5 млрд грн на восстановление дорог местного значения, необходимых для логистики ВСУ.

В первую очередь будет восстановлено дорожное покрытие, чтобы маршруты могли снова выполнять свою функцию.

Ранее правительство приняло решение о дополнительном финансировании восстановления в Киевской области — еще 1,5 млрд грн. В целом на ремонт дорог в прифронтовых регионах выделено 5,2 млрд грн. Для сравнения: в 2023 году на эти цели было направлено 2,38 млрд. грн.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Киевской области разоблачили компанию, которая долго не платила налоги. В Бюро экономической безопасности сообщили, что должностные лица компании, специализирующейся на ремонте и строительстве дорог, долгое время умышленно уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).