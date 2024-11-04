Масштабный аудит: кто из украинских компаний злоупотребляет статусом "критического предприятия"

Правительство Украины начало масштабную проверку предприятий, имеющих статус критически важных, из-за подозрений в злоупотреблении этим статусом во избежание мобилизации работников. Целью проверки является выяснить, действительно ли все эти компании отвечают требованиям и заслуживают такого статуса.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко

О проверке рассказала Юлия Свириденко, первая вице-премьер-министр и министерша экономики Украины для Общественного. Она отметила, что аудит поможет выявить предприятия, неправомерно пользующиеся статусом критического во избежание мобилизации. По ее словам, около 10% таких компаний могут злоупотреблять бронированием работников.

"Мы понимали, что у нас есть сигналы со стороны людей, работающих в областях, иногда им кажется, что недобросовестно предприятиям придается статус критичности (для экономики Украины — ред.). Мы начали этот аудит на уровне военно-гражданских администраций, которые имеют право придавать и признавать критичность, и на уровне министерств", — сказала должностница.

С июля этого года правительство заметило, что количество забронированных работников начало резко возрастать. Это вызвало подозрения, что некоторые компании намеренно увеличивают штат или зарплаты, чтобы показаться критическими для экономики страны и, таким образом, избежать мобилизации работников. Поэтому аудит сосредоточен на предприятиях, которые изменили свои показатели с июля, а именно существенно увеличили количество работников или зарплаты.

Сейчас только 12% всех украинских компаний имеют статус критичных, но именно они обеспечивают 67% доходов в государственный бюджет. Это доказывает их важность для экономики, однако власти хотят быть уверены, что этот статус используется справедливо.

Результаты проверки ожидаются до конца года. Правительство планирует опубликовать выводы аудита и принять меры против компаний, которые окажутся недобросовестными.