Масштабные перебои с электричеством в Украине: причины и сроки восстановления

Из-за непогоды и вражеских обстрелов в нескольких регионах Украины зафиксированы масштабные обесточения. Больше всего пострадали Кировоградская, Полтавская, Ровенская области, а также отдельные районы Сумской области. В результате более 7000 абонентов остались без электроэнергии. В настоящее время продолжаются активные работы по возобновлению энергоснабжения.

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В Кировоградской области, как сообщил глава ОВА Андрей Райкович, непогода привела к срабатыванию автоматической защиты на линиях электропередачи. В результате без света оказались 36 населенных пунктов, принадлежащих к девяти территориальных общин. К ликвидации последствий аварии привлечены 10 аварийных бригад РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Полтавщина также страдает от непогоды. По словам руководителя ОВА Владимира Когута, из-за сильных порывов ветра и грозы обесточены восемь сел в Полтавской, Диканской и Глобинской общинах. "Полтаваоблэнерго" сообщает, что без электричества осталось около 1300 абонентов. Аварийные команды уже производят ремонтные работы.

В Ровенской области непогода вызвала еще большие отключения. Полностью без света осталось 11 сел, еще три – частично. Как сообщили в областной администрации, без электроснабжения остаются около 6000 абонентов. Глава ОВА Александр Коваль призвал жителей сообщать о перебоях с электричеством в колл-центр "Ровнооблэнерго", чтобы ускорить реагирование.

Энергетики и аварийные службы всех регионов работают в усиленном режиме для скорейшего возобновления питания потребителей.

Как уже писали "Комментарии", страна-агрессор ударила по Сумской области в ночь на 23 июля, в результате чего часть этого региона осталась без электроэнергии. Без электроэнергии и областной центр Сумы. Власти уже предупредили, что на возвращение света может потребоваться время.