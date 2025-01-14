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Масштабная атака россиян: какие услуги возобновили в "Дії"

Заработает ряд онлайн-услуг с помощью "Дії"

сегодня, 06:37
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Кравцев Сергей

На портале "Действие" снова доступны "Грант на собственное дело", "Получение статуса безработного" и другие возможности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Дії" в Telegram.

Масштабная атака россиян: какие услуги возобновили в "Дії"

Дия. Фото: из открытых источников

"Реестры возвращаются в нормальный режим, а вместе с ними — и связанные с работой услуги на портале Действие. И пусть учреждения не тратят ни одной лишней минуты вашей жизни", – говорится в сообщении.

Вот что заработало: "Грант на собственное" дело до 250 тыс. грн; "Грант на сад" до 400 тыс. грн за гектар; "Грант на теплицу" от 2 до 7 млн. грн.

А если потеряли работу во время войны — подавайте на финансовую помощь от государства с услугой "Получение статуса безработного на портале "Дії". И не нужно ходить в центр занятости.

"Работаем над восстановлением услуг "Дії" дальше. Сообщим в соцсетях, как только возобновится еще больше возможностей, следите внимательно", – говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — произошла одна из самых масштабных атак на украинскую цифровую инфраструктуру, пострадал ряд государственных реестров Министерства юстиции Украины. Как сообщает портал "Комментарии", эту информацию во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Премьер отметил, что злоумышленники нанесли ущерб, но не всю информацию может сейчас откровенно говорить. По его словам, ведется соответствующая работа Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, создан штаб, а Минюст проводит мероприятия по возобновлению работы реестров.

Денис Шмигаль отметил, что, по предварительным данным, возобновление работы реестров может занять от 1 до 2 недель. Он отметил, что атака произошла 19 декабря, а все реестры сохранены по состоянию на конец дня 18 декабря, то есть "фактически без потери данных нет".

Также издание "Комментарии" сообщало – на портале "Дія" была введена новая услуга, позволяющая руководителям и уполномоченным лицам компаний отменить бронирование для военнообязанных работников. Об этом сообщила пресс-служба платформы.




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