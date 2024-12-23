logo

BTC/USD

95951.12

ETH/USD

3333.70

LTC/USD

103.07

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Маск озвучил, когда ИИ превзойдет интеллект человека
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск озвучил, когда ИИ превзойдет интеллект человека

Илон Маск оценивает будущее ИИ: человеческий интеллект будет превзойден к 2030 году

сегодня, 14:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Известный изобретатель и предприниматель Илон Маск поделился своим прогнозом по поводу будущего искусственного интеллекта (ИИ). Он считает, что уже к концу 2025 года ИИ сможет превзойти интеллект любого человека. А к 2027-2028 годам интеллектуальные способности ИИ станут больше, чем у всего человечества вместе взятого.

Маск озвучил, когда ИИ превзойдет интеллект человека

ИИ превзойдет интеллект людей уже к 2030 году

Это мнение Маск высказал на своей странице в соцсети X.

"Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых, к 2030 году составляет ~100% — написал глава Tesla, SpaceX и Twitter.

Илон Маск имеет большой опыт в области технологий. Еще в 2015 году он был соучредителем компании OpenAI, разработавшей популярный искусственный интеллект ChatGPT. Но в 2018 году Маск оставил совет директоров из-за конфликта интересов. С тех пор он активно выражает свои мысли о развитии ИИ и его влиянии на человечество.

Маск неоднократно предупреждал об опасностях, которые может нести чрезмерно развитый ИИ. Вместе с легендарным соучредителем Apple Стивом Возняком он призвал временно остановить разработку ИИ, чтобы успеть создать механизмы контроля и избежать рисков для общества.

Несмотря на опасения, Маск видит в ИИ и большие возможности. Он считает, что при правильном использовании технологии могут стать полезными для человечества, значительно упростить жизнь и решить глобальные проблемы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Компания SpaceX, возглавляемая миллиардером Илоном Маск, сделала официальный шаг к созданию нового города Starbase (укр. "Звездная База") в Техасе, США. 12 декабря компания обратилась к местным властям округа Камерон с просьбой провести выборы для регистрации нового города на базе своей площадки Starbase.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/elonmusk/status/1871083864111919134
Теги:

Новости

Все новости