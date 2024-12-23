Маск озвучил, когда ИИ превзойдет интеллект человека

Известный изобретатель и предприниматель Илон Маск поделился своим прогнозом по поводу будущего искусственного интеллекта (ИИ). Он считает, что уже к концу 2025 года ИИ сможет превзойти интеллект любого человека. А к 2027-2028 годам интеллектуальные способности ИИ станут больше, чем у всего человечества вместе взятого.

ИИ превзойдет интеллект людей уже к 2030 году

Это мнение Маск высказал на своей странице в соцсети X.

"Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых, к 2030 году составляет ~100% — написал глава Tesla, SpaceX и Twitter.

Илон Маск имеет большой опыт в области технологий. Еще в 2015 году он был соучредителем компании OpenAI, разработавшей популярный искусственный интеллект ChatGPT. Но в 2018 году Маск оставил совет директоров из-за конфликта интересов. С тех пор он активно выражает свои мысли о развитии ИИ и его влиянии на человечество.

Маск неоднократно предупреждал об опасностях, которые может нести чрезмерно развитый ИИ. Вместе с легендарным соучредителем Apple Стивом Возняком он призвал временно остановить разработку ИИ, чтобы успеть создать механизмы контроля и избежать рисков для общества.

Несмотря на опасения, Маск видит в ИИ и большие возможности. Он считает, что при правильном использовании технологии могут стать полезными для человечества, значительно упростить жизнь и решить глобальные проблемы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Компания SpaceX, возглавляемая миллиардером Илоном Маск, сделала официальный шаг к созданию нового города Starbase (укр. "Звездная База") в Техасе, США. 12 декабря компания обратилась к местным властям округа Камерон с просьбой провести выборы для регистрации нового города на базе своей площадки Starbase.