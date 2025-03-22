Маск и здесь напакостил: почему соглашение Италии со Starlink зашло в тупик

Переговоры по потенциальному контракту между оператором спутникового интернета Starlink Илона Маска и итальянским правительством зашли в тупик. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Спутниковый интернет Starlink. Фото из открытых источников

Как известно, правительство премьер-министра Джорджи Мелони пытаются гарантировать зашифрованную связь между правительством, дипломатами и военными, работающими в рискованных районах, и Starlink является одним из претендентов на предоставление этой системы.

"Мне кажется, что все зашло в тупик", – заявил Крозетто.

По его словам, это частично связано с тем, что дискуссии перешли от технических аспектов к "заявлениям" Илона Маска и о нем.

Рим рассматривал пятилетнюю сделку на общую сумму 1,5 млрд евро с компанией, которая является частью группы SpaceX Маска. Но переговоры между правительством и Starlink вызвали возмущение среди оппозиционных политиков, которые ставят под сомнение мудрость передачи контракта на национальную безопасность иностранному бизнесмену и близкому союзнику президента США Дональда Трампа.

Крозетто считает, что, когда ситуация стабилизируется, переговоры вернутся на технический уровень.

"Дело в том, что является наиболее полезным и безопасным для нации", – добавил он.

Стоит отметить, Starlink стал важной услугой для украинских военных в трехлетней войне с Россией после того, как значительная часть коммуникационной инфраструктуры страны была выведена из строя.

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