Маск больше не самый богатый человек в мире: за сутки потерял миллиарды

Учредитель компаний Tesla и SpaseX, американский предприниматель Илон Маск, за прошлые сутки лишился более 13 миллиардов долларов. Вследствие этого он опустился в первой строчки рейтинга Forbes, и больше не является самым богатым человеком на планете. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который обновляется в режиме реального времени.

Илон Маск больше не самый богатый человек в мире - фото из открытых источников

Потеря 13,5 миллиарда долларов привела к тому, что Илон Маск уступил лидирующую позицию в рейтинге основателю компании Amazon Джеффу Безосу. На сегодняшний день состояние Маска оценивается в 176, 2 миллиардов долларов, а Безоса — 182,1 миллиарда долларов.

Согласно данным Forbes, практически все миллиардеры, входящие в двадцатку самых богатых в мире, понесли убытки в прошлые сутки. К примеру, состояние основателя Amazon - на 3,6 миллиарда долларов, владелец бренда Louis Vuitton Бернард Арно потерял 1 миллиард долларов, а вот учредитель Facebook Марк Цукерберг — 3,9 миллиарда долларов.

К слову, 7 января Илон Маск возглавил рейтинг Forbes благодаря росту акций компании Tesla. При этом Маск начал 2020 год с доходом около 27 миллиардов долларов и едва вошел в число 50 самых богатых людей. Взлетная цена акций Tesla, которая выросла более чем в девять раз за последний год, вместе с его щедрым пакетом заработной платы увеличили его собственный капитал более чем на 150 миллиардов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что автомобили Tesla получили новое обновление ПО. Помимо прочих улучшений, патч 2020.48.25 расширил библиотеку Tesla Arcade любимыми играми самого Илона Маска.

















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