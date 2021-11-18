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Маршрутчики собрались на митинг у КГГА: требуют не повышать стоимость проезда

Собрание заявлено как митинг киевских перевозчиков

сегодня, 18:10
Автор:

Станислав Молчанов
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18 ноября несколько десятков людей пришли к зданию Киевской городской государственной администрации на акцию протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Собрание заявлено как митинг киевских перевозчиков. Об этом сообщает издание "Vesti". 

Маршрутчики собрались на митинг у КГГА: требуют не повышать стоимость проезда

Митинг под КГГА. Фото: Vesti

По словам источника, участников протеста подвозят автобусы на львовских номерах. Среди митингующих женщины и дети. В здании КГГА разворачивают штаб координации.

Фотографии с места событий опубликованы в материале портала "Vesti". 

Маршрутчики собрались на митинг у КГГА: требуют не повышать стоимость проезда - фото 2

"На фото вы видите митинг киевских маршрутчиков против тарифов на проезд, которые митингуют то за повышение тарифов, то за понижение", — передает издание "Vesti". 

В статье указывается, что к организации и финансированию митинга может быть причастен застройщик Вадим Столар.

Напомним, в СМИ появилась информация о намерении КГГА повысить проезд в метро и наземным общественным транспортом до 20 грн с 1 января 2022 года. В ответ Виталий Кличко заявил, что тарифы на проезд не будут пересматриваться до конца отопительного сезона. Он сообщил, что Кабмин отказывается выполнять условия меморандума и компенсировать городскому бюджету дотации на удержание тарифов на отопление и горячую воду. "То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд", — написал Кличко в facebook.


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Источник: https://vesti.ua/strana/u-kgga-marshrutchiki-trebuyut-ne-povyshat-stoimost-proezda
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