Марина Барсук об использовании искусственного интеллекта в судах: опыт ООН и международные стандарты

Стремительное развитие искусственного интеллекта стало одним из главных вызовов для государственных институций во всем мире. Судебная система не исключение. О перспективах использования алгоритмических технологий в правосудии, международном опыте и необходимости сохранения человеческого контроля над судебными решениями рассказала кандидат юридических наук, судья Северного апелляционного хозяйственного суда и член Совета судей Украины Марина Барсук.

Марина Барсук. Фото: из открытых источников

По словам Марины Барсук, технологическое развитие уже существенно изменило работу судов. Электронный документооборот, цифровые базы судебных решений, автоматизированное распределение дел и современные информационные системы помогают повышать эффективность судопроизводства и упрощают доступ граждан к правосудию.

В то же время, сегодня перед судебной системой встает новый вопрос: может ли искусственный интеллект стать полноценной заменой судье?

"Технологии должны освобождать человека от рутины, но не заменять его способность мыслить, анализировать, толковать закон и нести ответственность за принятое решение", — убеждена Марина Барсук.

По ее мнению, несмотря на стремительное развитие больших языковых моделей и алгоритмических систем, судебное решение не может сводиться только к математическому анализу данных. Правосудие всегда предполагает оценку конкретных жизненных обстоятельств, принципов справедливости, пропорциональности и защиты прав человека.

Особое внимание судья Барсук обращает на представленный на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН доклад Специальной докладчицы по вопросам независимости судей и адвокатов Маргарет Саттертвейт относительно использования искусственного интеллекта в судебных системах.

В документе проанализированы практики разных государств мира и определены как преимущества использования искусственного интеллекта, так и потенциальные риски для независимости правосудия, права на справедливый суд и защиты прав человека.

Как отмечает член РСУ, международный опыт демонстрирует, что искусственный интеллект может эффективно использоваться для административных и вспомогательных функций. Такие решения уже применяются в Канаде, Бразилии, Латвии, Великобритании, Франции и других странах.

В частности, алгоритмические системы помогают производить автоматический перевод документов, сортировать судебные дела, анализировать статистику, контролировать сроки рассмотрения и улучшать доступ граждан к судебной информации.

В то же время эксперт отмечает, что международные организации — ООН, Совет Европы, Европейский Союз и ЮНЕСКО — предостерегают от чрезмерной зависимости от алгоритмов в процессе принятия судебных решений.

Одной из главных угроз остается так называемый эффект черного ящика, когда пользователи не могут понять логику, по которой алгоритм пришел к определенному выводу. В сфере правосудия это может подвергнуть сомнению принципы прозрачности, состязательности и права на эффективное обжалование.

"Судебный процесс – это не только анализ документов. Это процесс, в центре которого находится человек, его права, обстоятельства жизни и право быть услышанным", — отмечает Марина Барсук.

Отдельным вызовом остаются вопросы защиты персональных данных, потенциальной алгоритмической дискриминации и риска влияния на судебную систему со стороны владельцев или разработчиков технологических платформ.

По мнению судьи Барсука, именно поэтому государства все активнее формируют правила использования искусственного интеллекта в публичной сфере. Важным шагом в этом направлении стало принятие Европейским Союзом AI Act, а также присоединение Украины к Рамочной конвенции Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права.

Особое внимание судья уделяет опыту Великобритании, где судьям официально разрешено использовать искусственный интеллект как вспомогательный инструмент, но запрещено переводить на алгоритм ответственность за содержание судебных решений.

По мнению судьи-спикера, именно такой подход отвечает современным международным стандартам. Искусственный интеллект может помогать судам работать быстрее и эффективнее, однако окончательное решение должно оставаться за человеком.

"Правосудие – это не только технология. Это ответственность, независимость и доверие. Именно поэтому судья должен оставаться центральной фигурой судебного процесса, независимо от того, насколько совершенными станут алгоритмы будущего".

Напомним, Марина Барсук является судьей Северного апелляционного хозяйственного суда, кандидатом юридических наук, членом Совета судей Украины и активно участвует в профессиональных дискуссиях относительно развития судебной системы, цифровой трансформации правосудия, судейского самоуправления и внедрения международных стандартов в сфере правосудия.