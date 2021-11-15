Марченко и Данилюк "отдыхали" на празднике "Альфа-банка" перед конкурсом на главу БЭБ - СМИ

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Козлова Альбіна
Бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк проводит политические консультации с министром финансов Сергеем Марченко относительно политического будущего последнего, а также о своем возможном участии в работе госорганов. В частности, как выяснили СМИ, два чиновника — бывший и действующий — встречались перед попыткой Данилюка пройти на конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности, для участия в котором он не был допущен, пишут Українські новини.
Сергей Марченко, фото epravda
Журналисты публикуют фотографию с Facebook странице экс-секретаря СНБО, датированную концом июня 2021 года, где Данилюк, Марченко, его жена Марина, а также экс-вице-премьер времен Гройсмана Геннадий Зубко и сопредседатель фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в ВР Артур Герасимов развлекаются на LeopolisJazzFest во Львове, организованном "Альфа-банком". В это же время, к слову, с Данилюком встречался и глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, нардеп Людмила Буймистер (впоследствии ее исключили из фракции "Слуг народа" за отказ поддержать антиолигархический закон, она перешла в группу Разумкова).
Напомним, тогда Данилюка не допустили к конкурсу, поскольку диплом Университета Индианы по бизнес-администрированию, который есть у Данилюка, в Минобразования не признали. В ходе заседания комиссии Тимофей Милованов и бывший на тот момент первым вице-премьером Алексей Любченко выступили категорически против того, чтобы даже допустить Данилюка к конкурсу. При этом Марченко всячески защищал своего экс-патрона.
Издание напоминает, что Марченко и Данилюк работают вместе еще с начала 2010-х, когда оба входили в состав Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации Президента Виктора Януковича.
Журналисты также обратили внимание, что Марченко мог продвигать Данилюка на пост главы Набсовета Национального депозитария, а Данилюк — хлопотать о поддержке Марченко в период политической турбулентности осенью 2020 и весной 2021, когда на повестке дня возникал вопрос о возможной отставке министра.
Также издание отмечает, что Сергею Марченко отводится особая роль в возможном раскладе политсил с участием новой партии Дмитрия Разумкова.
По данным авторов Марченко не против еще раз попробовать баллотироваться в парламент (опыт 2019 года с партией Гройсмана был неудачным). Теперь хочет якобы пойти с партией Разумкова.
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