Маньяк может безнаказанно бесчинствовать еще 10 месяцев: как это возможно

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Ткачик Олеся
На южноафриканской исследовательской станции в Антарктиде разворачивается настоящий триллер. Один из ученых стал угрозой для всей команды, что вызвало серьезную обеспокоенность, сообщает The Times.
Маньяк
В частности, на прошлой неделе из научно-исследовательской базы Sanae IV, принадлежащей правительству ЮАР, поступило электронное письмо с тревожным сообщением. Один из исследователей заявил, что команда живет в страхе из-за поведения коллеги.
Кроме того, этого же мужчину обвиняют в сексуальном насилии над другим членом экспедиции.
Ситуацию усложняет то, что станция расположена в глубинах Антарктиды, где начался период суровой полярной зимы. Из-за сложных погодных условий эвакуация может стать возможной только через 10 месяцев.
Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил, что лично пообщается с командой, чтобы оценить ситуацию.
Предварительное расследование показало, что подозреваемый вроде бы не имел "непосредственных опасных намерений", однако правительство ЮАР уже обратилось в Норвегию и Германию с просьбой о срочном вмешательстве. Научные базы этих стран расположены на расстоянии примерно 300 км от Sanae IV, что дает шанс на разрешение ситуации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что самый южный действующий вулкан Эребус, расположенный в Антарктиде, ежедневно выбрасывает в воздух 80 граммов золота, что соответствует 250 тыс. гривен.
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