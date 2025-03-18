Маньяк может безнаказанно бесчинствовать еще 10 месяцев: как это возможно

На южноафриканской исследовательской станции в Антарктиде разворачивается настоящий триллер. Один из ученых стал угрозой для всей команды, что вызвало серьезную обеспокоенность, сообщает The Times.

Маньяк

В частности, на прошлой неделе из научно-исследовательской базы Sanae IV, принадлежащей правительству ЮАР, поступило электронное письмо с тревожным сообщением. Один из исследователей заявил, что команда живет в страхе из-за поведения коллеги.

"К сожалению, поведение обострилось до уровня, который вызывает глубокую обеспокоенность. В частности, он совершил физическое нападение на [имя не разглашается], что является грубым нарушением личной безопасности и трудовой этики. Кроме того, он угрожал убить [имя не разглашается] или создавал атмосферу беззаботной, озабоченной, беззаботной, озабоченной. стану я следующей жертвой", – говорится в письме.

Кроме того, этого же мужчину обвиняют в сексуальном насилии над другим членом экспедиции.

Ситуацию усложняет то, что станция расположена в глубинах Антарктиды, где начался период суровой полярной зимы. Из-за сложных погодных условий эвакуация может стать возможной только через 10 месяцев.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил, что лично пообщается с командой, чтобы оценить ситуацию.

"Между руководителем группы и этим человеком была словесная перепалка. Затем это обострилось и тогда это лицо таки совершило физическое нападение на лидера", – сообщил он журналистам.

Предварительное расследование показало, что подозреваемый вроде бы не имел "непосредственных опасных намерений", однако правительство ЮАР уже обратилось в Норвегию и Германию с просьбой о срочном вмешательстве. Научные базы этих стран расположены на расстоянии примерно 300 км от Sanae IV, что дает шанс на разрешение ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что самый южный действующий вулкан Эребус, расположенный в Антарктиде, ежедневно выбрасывает в воздух 80 граммов золота, что соответствует 250 тыс. гривен.



