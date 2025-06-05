Макрон жестко обратился к союзникам Путина и поставил ультиматум: детали

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул важную роль Бразилии и Китая в принуждении Владимира Путина к мирным переговорам, отмечая, что давление на Кремль должны усилить и другие страны. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции в Париже с президентом Бразилии Лулой да Силвой, который находится с официальным визитом во Францию.

Эммануель Макрон. Фото: France 24

Макрон отметил, что Бразилия и Китай берут на себя ключевую инициативу, а также напомнил о недавней встрече с президентом Китая Си Цзиньпином, во время которой призвал возобновить дипломатическое давление на Россию для прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что усилия должны прилагать все от европейцев и американцев до китайцев, бразильцев и индийцев.

Президент Франции также отметил важность многостороннего подхода, основанного на принципах Устава ООН. По его мнению, роль Бразилии и Китая состоит в том, чтобы способствовать урегулированию конфликта в соответствии с международным правом, которое пренебрегла Россия, нарушив территориальную целостность Украины.

Макрон отметил, что в сложной ситуации лучшими ориентирами остаются простые идеи — не забывать, что Россия является агрессором, а Украина жертвой. Он подчеркнул, что нельзя ставить обе стороны в равные условия, ведь одна страна начала войну и отказывается от мира.

Он также напомнил, что предложение США о прекращении огня, поддержанное президентом Украины Владимиром Зеленским в марте, до сих пор игнорируется Путиным, что затрудняет поиск мира.

Как уже писали "Комментарии", российские войска намеренно нанесли удар по зданию Херсонской областной государственной администрации, пытаясь разрушить повседневную жизнь мирных жителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.