Макрон снял интригу в вопросе членства Украины в ЕС по ускоренной процедуре

Только министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к лидерам ЕС с призывом дать зелёный свет Украине на членство в Евросоюзе, как один из лидеров объединённой Европы президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что ближайшее время ни о каком реальном членстве Украины и речи быть не может. Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с государством, которое находится в состоянии войны. Такое заявление лидер французов сделал в четверг в Версале. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Европейская правда".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время своего выступления Макрон сам задал вопрос, может ли ЕС начать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? После чего сам же и ответил на этот вопрос, что это пока что невозможно. При этом президент Франции уточнил, что Украина должна получить мощный сигнал о желании Европы видеть эту страной членом ЕС.

По словам президента Франции, также такие сигналы должны получить Молдова и Грузия.

По информации СМИ, лидеры Евросоюза на неформальном саммите в четверг лишь пообещали Украине на словах возможность перспективы членства в ЕС. Но об ускоренной процедуре вступления и речи быть не может.

Отметим, что помимо Дмитрия Кулебы также с призывом к лидерам ЕС обратился президент Владимир Зеленский. Он призвал лидеров Европы предоставить конкретный сигнал о вступление в ЕС.

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