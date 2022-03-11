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Макрон снял интригу в вопросе членства Украины в ЕС по ускоренной процедуре

Президент Франции считает, что ЕС не может начать процедуру вступления со страной в состоянии войны

сегодня, 07:47 comments3926
Автор:

Кравцев Сергей
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Только министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к лидерам ЕС с призывом дать зелёный свет Украине на членство в Евросоюзе, как один из лидеров объединённой Европы президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что ближайшее время ни о каком реальном членстве Украины и речи быть не может. Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с государством, которое находится в состоянии войны. Такое заявление лидер французов сделал в четверг в Версале. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Европейская правда". 

Макрон снял интригу в вопросе членства Украины в ЕС по ускоренной процедуре

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время своего выступления Макрон сам задал вопрос, может ли ЕС начать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? После чего сам же и ответил на этот вопрос, что это пока что невозможно. При этом президент Франции уточнил, что Украина должна получить мощный сигнал о желании Европы видеть эту страной членом ЕС.

По словам президента Франции, также такие сигналы должны получить Молдова и Грузия. 

По информации СМИ, лидеры Евросоюза на неформальном саммите в четверг лишь пообещали Украине на словах возможность перспективы членства в ЕС. Но об ускоренной процедуре вступления и речи быть не может. 

Отметим, что помимо Дмитрия Кулебы также с призывом к лидерам ЕС обратился президент Владимир Зеленский. Он призвал лидеров Европы предоставить конкретный сигнал о вступление в ЕС. 

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ сообщают, что Джо Байдена и его команду ждет трудный этап – нужно принимать решение, как дальше быть с Россией и Путиным – война в Украине затянулась.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/03/10/7135701/
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Обсуждения

Serg

сегодня, 09:25

Фальшивий "миротворець".

Сергей

сегодня, 08:50

ЖАБОЕД!

Андрей Киев

сегодня, 08:18

Это просто здорово, Украине не нужна эта гейско-лесбийская помойка наполненная муслимами!!!

Олег

сегодня, 08:12

Я би рекомендував Макрону добре помити руки після Путіна

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