Макрон снова попал в конфуз с женой на самолете (ВИДЕО)

Во время государственного визита в Великобританию президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит оказались в центре внимания из-за небольшого, но заметного курьезного случая на публике. Камеры зафиксировали, как первая леди Франции проигнорировала жест мужа, когда тот предложил ей руку, спускаясь с трапа самолета.

Эмманюэль и Брижит Макрон. Фото из открытых источников

8 июля Эмманюэль и Брижит Макрон прибыли в аэропорт Нортголт на западе Лондона, где французскую делегацию встречали принц Уильям и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Когда Брижит Макрон начала спускаться с самолета, президент Франции протянул ей руку, чтобы помочь. Однако она проигнорировала жест и выбрала держаться за поручень. После отказа Брижит, Макрон быстро забрал руку и переключил внимание на поздравление с герцогиней Кейт.

И хотя момент длился несколько секунд, он не остался без внимания британских и французских СМИ, учитывая, что это не первый подобный курьезный случай. В мае этого года схожая ситуация произошла во время визита во Вьетнам. Когда дверь самолета открылась, Брижит Макрон оттолкнула французского президента обеими руками.

Французское издание Le Parisien называло этот инцидент "ссорой", однако сам Макрон объяснил его как "дурачество" и назвал случай "веселым моментом".

Визит Макрона в Великобританию имеет важное политическое значение. Президент Франции проведет встречи с британскими чиновниками, посвященные стратегическим вопросам, в том числе обороне, миграциям и экономическому сотрудничеству. Одной из главных тем обсуждений станет укрепление двусторонних отношений и координация действий в поддержку Украины в войне с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядела Брижит Макрон в молодости.

Также "Комментарии" писали о теории заговора, что якобы жена Макрона мужчина.