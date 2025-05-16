Макрон пообщался с истощенным украинским бойцом и ответил на громкое обвинение

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Клименко Елена
Президент Франции Эмманюэль Макрон публично отреагировал на обращение украинского военного, держащего оборону в Запорожской области. Боец ВСУ, Дмитрий с позывным "Танцор", при включении на французском телеканале TF1 призвал союзников предоставить большее вооружение, отметив, что украинские военные истощены и нуждаются в срочной поддержке.
Фото: скриншот
Этот призыв прозвучал во время обширной телепрограммы "Эммануэль Макрон – Вызовы Франции", которая длилась три часа и транслировалась 13 мая. Президент Франции начал разговор с темы войны в Украине, подчеркнув, что Париж не планирует вводить войска во избежание эскалации. В то же время он признал, что, несмотря на огромную поддержку, Франция не может предоставить Украине больше оружия, чем уже передала.
Он также признался, что Франция не была готова к войне такого масштаба и только сейчас наверстывает оборонные возможности.
Макрон отметил глубокое уважение к Вооруженным силам Украины и мужеству украинского народа.
Портал "Комментарии" писал, что европейские военнослужащие не будут находиться на передовой в Украине, первой гарантией безопасности страны является ее крепкая армия. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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