Президент Франции Эмманюэль Макрон публично отреагировал на обращение украинского военного, держащего оборону в Запорожской области. Боец ВСУ, Дмитрий с позывным "Танцор", при включении на французском телеканале TF1 призвал союзников предоставить большее вооружение, отметив, что украинские военные истощены и нуждаются в срочной поддержке.

Фото: скриншот

Этот призыв прозвучал во время обширной телепрограммы "Эммануэль Макрон – Вызовы Франции", которая длилась три часа и транслировалась 13 мая. Президент Франции начал разговор с темы войны в Украине, подчеркнув, что Париж не планирует вводить войска во избежание эскалации. В то же время он признал, что, несмотря на огромную поддержку, Франция не может предоставить Украине больше оружия, чем уже передала.

"Мы действительно отдали все, что имели. Оставшееся необходимо для безопасности самой Франции. Мы не отказываемся помогать — мы уже утроили производство вооружения, и весь новый ресурс направляется в Украину", — заявил Макрон.

Он также признался, что Франция не была готова к войне такого масштаба и только сейчас наверстывает оборонные возможности.

Макрон отметил глубокое уважение к Вооруженным силам Украины и мужеству украинского народа.

"Я искренне восхищаюсь украинцами, их лидерами и солдатами. Ваша борьба — это борьба за свободу всей Европы", — сказал он.

Портал "Комментарии" писал, что европейские военнослужащие не будут находиться на передовой в Украине, первой гарантией безопасности страны является ее крепкая армия. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.