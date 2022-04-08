Макрон, Ле Пен и российско-украинская война: почему для Украины важны выборы президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности страны стать гарантом безопасности Украины после завершения войны с Россией. О чём говорят такие заявления? Как могут повлиять на позицию Франции президентские выборы, первый тур которых намечен на 10 апреля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Макрон и Ле Пен. Фото: из открытых источников

Макрон – это лучшее на что Украина может рассчитывать во Франции

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива считает заявление Макрона попыткой реагирования на факты массовых убийств совершенных русской армией Путина в Украине.

"Это также ответ на критику за интенсивные переговоры Макрона с Путиным накануне и во время вторжения РФ в Украину. При этом Макрон так и не заявил, что именно Путин несет ответственность за военные преступления в нашей стране", – подчеркивает аналитик.

По его мнению, поскольку никто не знает, когда война закончится, обещание сделать что-либо после войны приносят мало пользы.

"Но всё равно, Макрон – это лучшее на что Украина может рассчитывать во Франции. Все остальные кандидаты прямо или косвенно являются пособниками Путина, готовыми пойти на соглашение с ним ценой независимости и безопасности Украины, – поясняет Петр Бурковский. – Уверен, что тема Украины еще попадет в фокус второго тура выборов (24 апреля), без которого не обойдется. И Макрон воспользуется этим, чтобы изобличить конкурента (конкурентку, так как речь, скорее всего, пойдет о лидере правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен) в слишком тесных связях с кремлевским военным преступником. Французы – гордый народ, они ни в коем случае не захотят повторить ошибку немцев, которые десятилетиями голосовали за политиков, публично хваливших Путина и искавших "стратегического сотрудничества", то есть дешевого газа и нефти, в Москве".

Радует, что французское общество, потрясенное событиями в Украине, выражает всё же основную поддержку действующему президенту, а не ставленнице россиян

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов отмечает, что в настоящее время Макрон, согласно опросам, лидирует в избирательном рейтинге. Он побеждает Ле Пен в первом туре с разницей 5%: за действующего президента готовы проголосовать 26,5%.

"Отрадно, что Макрон заявил о готовности своей страны стать гарантом безопасности Украины после завершения войны с Россией. Кроме того, он категорически высказался об усилении максимально эффективных санкций против РФ – как со стороны собственной страны, так и со стороны Европейского союза. Напомню, что лидер Франции недавно встречался в Елисейском дворце с мэром временно оккупированного Мелитополя Иваном Фёдоровым, освобожденным из российского плена. Сыграла свою роль, думаю, также шокирующей информация, обнародованная после освобождения Бучи и других переживших оккупацию городов Украины. Отсюда – такие заявления, явно не нашедшие понимания в стране-агрессоре", – поясняет Алексей Воронцов.

Он напоминает, что политический оппонент Макрона – Марин Ле Пен – изначально поддерживала политику Путина. Ее считают прокремлевским сателлитом. Она не осуждает российскую агрессию в Украине. А в марте 2014 года Ле Пен признала законными результаты "общекрымского референдума о статусе Крыма". Также она постоянно критиковала санкции против РФ.

"Более того – Ле Пен неоднократно говорила о якобы нежелании французов видеть Украину в составе ЕС. А сам Евросоюз обвиняла в том, что "восстание" в Украине "превратилось в революцию". Она же поддерживает предложения России по "украинскому кризису", ратуя за федерализацию Украины. Понятно, что такая позиция подпитывается масштабным финансированием из РФР – и лично Ле Пен, и ее партии, и бизнес-проектов. Так, именно лоббизм со стороны Ле Пен связывают с усилением энергозависимости Франции от РФ. Радует лишь то, что французское общество, потрясенное событиями в Украине, выражает всё же основную поддержку действующему президенту, а не ставленнице россиян", – резюмирует Алексей Воронцов.

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