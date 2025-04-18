Магнитные бури на Пасху: стало известно, чего ждать 19–20 апреля

Центр космической погоды, работающий при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), опубликовал новые данные относительно уровня солнечной активности и геомагнитных возмущений на ближайшие дни – 19 и 20 апреля 2025 года. Информация доступна на официальном ресурсе ведомства.

Фото: 24 Канал

Согласно обновлению, в эти выходные на Земле будет сохраняться стабильная магнитная обстановка. Прогнозируемый К-индекс останется на уровне 3 – это свидетельствует о незначительных изменениях в магнитном поле планеты, не создающих угроз ни для техники, ни для человеческого здоровья.

В то же время следует учитывать, что данные о солнечной активности могут изменяться. Прогнозы обновляются каждые три раза в сутки, а самой точной считается оценка максимум на ближайшие 24 часа. Остальные – это ориентировочные предположения.

Магнитные бури могут по-разному влиять на организм человека, особенно тех, кто имеет повышенную чувствительность к изменениям в окружающей среде. Наиболее уязвимыми группами считаются:

· Метеочувствительные люди могут чувствовать головную боль, усталость, перепады настроения или раздражительность.

· Лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны изменения давления, сердечные аритмии, ухудшение общего состояния.

· Гипертоники и гипотоники – колебания давления могут провоцировать слабость или головокружение.

· Люди с нервными расстройствами – бури способны вызвать бессонницу, тревожность или апатию.

· Пожилые люди – возраст снижает способность организма адаптироваться к геомагнитным изменениям.

· Беременные женщины из-за гормональных перестроек могут острее реагировать на такие изменения.

· Лица с хроническими болезнями – особенно при наличии сердечных, дыхательных или опорно-двигательных патологий.

Как уже писали "Комментарии", в апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, которые будут влиять на Землю. Эти бури будут иметь разную интенсивность в течение месяца, с пиками в начале, середине и конце месяца, информирует meteoagent.