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МАГАТЭ должно усилить давление на Россию из-за атак на подстанции АЭС – Герман Галущенко

Россия повышает риски ядерной аварии в Украине, атакуя критические объекты энергетики

сегодня, 14:49
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Амбарцумян Анна

Украина призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) к более решительным действиям против России из-за ее атак на важные для функционирования атомных электростанций подстанции. Министр энергетики Герман Галущенко на встрече с послами ЕС в Вене заявил, что дальнейшее игнорирование этих угроз повышает вероятность радиационной аварии.

МАГАТЭ должно усилить давление на Россию из-за атак на подстанции АЭС – Герман Галущенко

флаг МАГАТЕ. Фото из открытых источников

Особую обеспокоенность вызывают атаки, которые усилились после того, как МАГАТЭ признало важность работы подстанций для безопасности АЭС. По словам Министра, 17 ноября Россия нанесла очередной удар по этим объектам, пытаясь спровоцировать аварийное отключение атомных станций.

"Блекаут или аварийное отключение атомных станций – их главный приоритет. Следовательно, риски любой ядерной аварии невероятно высоки", — заявил Министр энергетики представителям европейских стран.

Министр сообщил, что сегодняшнее утро стало очередным испытанием для украинской энергетики. Запорожская атомная электростанция, которую Россия оккупировала, снова оказалась на грани блекаута.

Российская агрессия ставит под удар не только энергетическую устойчивость Украины, но и безопасность всей Европы. По данным украинской стороны, враг не оставляет попыток разрушить критическую инфраструктуру, являющуюся основой стабильной работы атомной энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорожская АЭС второй раз за неделю на грани блекаута: что известно

Из-за вражеских обстрелов произошло обесточивание одной из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. При отключении последней линии на Запорожской станции состоится очередной полный блекаут. Это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии.



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