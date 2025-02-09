«Людоловам» усилят уголовную ответственность: в Раде анонсировали наказание для ТЦК

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Ткачик Олеся
В Украине готовят законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нарушение прав человека в деятельности Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также усиление контроля над работой военно-врачебных комиссий (ВЛК), в частности, относительно ложных выводов о состоянии здоровья призывников. Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
ТЦК
По его словам, парламент планирует отреагировать на случаи нарушений, которые, хотя и не массовые, но из-за общественного резонанса приобретают значительную огласку.
В частности, по его информации, законопроект предусматривает существенное ужесточение уголовной ответственности за правонарушения, совершенные должностными лицами ТЦК и ВЛК.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что В военных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) планируют ввести обязательные правила обращения с военнообязанными.
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