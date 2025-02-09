«Людоловам» усилят уголовную ответственность: в Раде анонсировали наказание для ТЦК

В Украине готовят законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нарушение прав человека в деятельности Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также усиление контроля над работой военно-врачебных комиссий (ВЛК), в частности, относительно ложных выводов о состоянии здоровья призывников. Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

ТЦК

По его словам, парламент планирует отреагировать на случаи нарушений, которые, хотя и не массовые, но из-за общественного резонанса приобретают значительную огласку.

"Уже есть реакция комитета, Минобороны, Генштаба на случаи, когда нарушаются права человека во время деятельности ТЦК и СП, прохождение военно-врачебной комиссии. На это направленный, по инициативе, кстати, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, и наш комитет по правоохранительной деятельности присоединился, есть законопроект", — сказал Вениславский.

В частности, по его информации, законопроект предусматривает существенное ужесточение уголовной ответственности за правонарушения, совершенные должностными лицами ТЦК и ВЛК.

"Если они, например, дадут ложное заключение о состоянии здоровья, о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе, то уголовная ответственность будет существенно усилена", – рассказал народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что В военных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) планируют ввести обязательные правила обращения с военнообязанными.



