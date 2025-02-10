Люди, страдающие орфанными заболеваниями, в опасности: Виктор Сердюк назвал причину

Тысячи людей, страдающих орфанными заболеваниями, могут оказаться на грани смерти и все из-за Постановления Кабинета Министров №34. Об этом пишут "Українські новини", цитируя президента Всеукраинского совета по правам и безопасности пациентов Виктора Сердюка, который раскрыл свою позицию в блоге на "Интерфакс". Он аргументирует свою обеспокоенность тем, что Постановление Кабинета Министров №34 от 5 января 2024 г. "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по организации медицинских закупок" фактически лишило местные государственные администрации возможности закупать жизненно необходимые лекарства.

Президент Всеукраинского совета по правам и безопасности пациентов Виктор Сердюк

Эксперт напоминает, что до января 2024 года многие трагедии удавалось предотвращать благодаря реализации региональных и местных целевых программ поддержки больных, нуждающихся в высокоценных лекарствах. В частности, это касалось людей с орфанными заболеваниями, лечение которых длится всю жизнь. Эти программы на законных основаниях позволяли местным администрациям закупать препараты в дополнение к закупкам на государственном уровне, которые осуществляло Минздрав Украины.

После внесения изменений обновленные правила закупок сформировали правовую коллизию. Сегодня местные государственные администрации не понимают, каким образом и в каком объеме они должны "принимать во внимание" рекомендации уполномоченного органа по государственной оценке медицинских технологий. И эта коллизия парализовала закупки спасавших жизнь лекарств на местном уровне.

Сердюк отмечает, что "уже больше года, как в Украине гибнут люди, которых можно было спасти. И гибнут они не на фронте от вражеских снарядов. Уже больше года медицинская бюрократия делает вид, что стоит на страже государственных интересов, обрекая десятки тысяч украинцев на боль, муки и смерть". Но, по его убеждению, ситуацию можно исправить, если оперативно на уровне Минздрава согласовать изменения в Постановление Кабинета Министров №34.



