"Людей вернет только депортация": журналист спрогнозировал демографическую катастрофу в Украине

По информации ООН, численность населения Украины уменьшилась на 10 миллионов человек, включая как погибших, так и выехавших за границу. Журналист Денис Гороховский отмечает, что по официальным данным, за 2024 год еще полмиллиона украинцев покинули страну и не вернулись, и это только выезжавшие официально.

Миграция из Украины. Фото: 24 Канал

По мнению журналиста, большинство выехавших будут пытаться остаться в других странах даже после завершения боевых действий. Он считает, что только те, кто не способен адаптироваться или не проявляет желания, вернутся. Люди, стремящиеся к лучшему, учат язык, ищут работу и изучают законодательство для получения гражданства.

Гороховский также подчеркивает, что, по его мнению, многие считали, что выезд для украинцев является в основном негативным опытом, но на самом деле это не всегда так. В частности, он приводит пример женщины из одного из районных центров Днепропетровской области, которая, работая уборщицей за границей, была удовлетворена своими условиями, хотя ее зарплата была на уровне минимальной, ведь в Украине она зарабатывала гораздо меньше. Таких случаев, как отмечает Гороховский, много.

Он также отмечает, что украинцы продолжают выезжать и, вероятно, будут это делать и дальше. Он считает, что единственное, что может вынудить их вернуться, это депортация. Однако большинство европейских стран предпочитают так называемые "белые мигранты", поэтому даже после окончания боевых действий вряд ли можно ожидать массового возвращения украинцев из Европы, кроме тех, кто не смог адаптироваться или не прилагает усилий для стабильной жизни в новой стране.

"Комментарии" уже писали, что трудовая миграция – явление, характерное для всего мира. Чтобы найти лучшие условия работы и улучшить жизнь, граждане едут не только в другие города, но и путешествуют в другие страны. Основными причинами таких кардинальных решений о выезде на работу за границу является недовольство заработной платой или распространенная безработица.