Певица Верка Сердючка, в образе которой шоумен Андрей Данилко, выступила на итальянской свадьбе младшей дочери министра экономики времен Януковича Николая Злочевского Анны: тот выдал ее за внука, сына и племянника украинских медицинских монополистов Антона Фисталя. Свадьбу праздновали с размахом в элитном замке в пригороде Флоренции. На видео журналиста-расследователя Михаила Ткача можно услышать, что Верка Сердючка развлекала гостей своим хитом "Любовь вам не трали-вали". Ну и поздравила молодоженов на русском. Об этом рассказал известный политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Верка Сердючка. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что в общей сложности свадьбу праздновали три дня. На нем присутствовало около 150 гостей, среди них – много людей, связанных с Россией или временно оккупированными территориями Украины. В частности, дедушка жениха Эмиль остался в Донецке после оккупации и даже голосовал на российском псевдореферендуме. Дядя – Герман Фисталь – за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП по подозрению в хищении средств на закупки медицинского оборудования для онкобольных. По данным правоохранителей, участники схемы завладели 231 млн. грн. путем завышения стоимости оборудования.

"Ну, а что такого. Артистам нужно есть. И пока не открыли снова российский рынок, нужно не терять контакты с тем контингентом. И поддерживать у них популярность своих дебильных "песен". Так что все Сердючка правильно делает — нормальный маркетинг в ожидании договоренностей с Кремлем и тенденций в рамках озвученных Лавровым требований "отменить притеснения русского языка, культуры и традиций", а что может быть более традиционным для россиян, чем примитивные частушки с матом, о бухле и бабах?", — заметил Олексий.

Читайте на портале "Комментарии" — языковой омбудсмен Тарас Кремень официально обратился в полицию из-за выступления Верки Сердючки (Андрея Данилко), которое состоялось в Osocor Residence в Киеве. Причина — исполнение песен на русском языке, что, по словам чиновника, нарушение языкового законодательства.

Во время концерта прозвучали известные хиты Сердючки — "Дольче Габбана", "Всё будет хорошо" и другие, которые до сих пор не переведены на украинский. Также, по видео от зрителей, часть концертной программы велась на русском языке.



