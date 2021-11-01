Любченко отправят в отставку, чтобы улучшить отношения с бизнесом - СМИ

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Козлова Альбіна
В Кабмине говорят об отставке Любченко, фото из открытых источников
Журналисты объяснили, почему отставка первого вице-премьера Алексея Любченко должна стать одной из самых громких в правительстве. Его обвиняют в причастности к многомиллиардным “скруткам” НДС и отсутствии стратегического видения развития экономики, с ним не хотят иметь дела инвесторы, а коллеги по Кабмину предпочитают обходить его кабинет стороной, пишет издание "Дело". Решение об отставке Любченко, о котором говорят несколько месяцев, уже перезрело и должно быть принято в кратчайшие сроки, добавляют авторы материала.
Журналисты напомнили, что к Любченко и его идеям отрицательно относились и эксперты-экономисты, и коллеги по Кабмину, и бизнес-ассоциации.
Однако главное, чем запомнится на своем посту первый вице-премьер — причастность к многомиллиардным налоговым скруткам, которые, по различным оценкам, ежегодно обходятся стране в 30 — 60 млрд грн.
По данным, опубликованным в СМИ, его доверенными лицами и соучастниками схем являются его бывший заместитель в ГНС, а ныне и. о. глава ведомства Евгений Олейников, помощник Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк. Кроме того, в опубликованных документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса. По данным авторов документа, Билоус, в частности, мог лично отбирать компании для участия в "программе" по "скруткам" с помощью ГПЗКУ.
Авторы материала отметили, что в своем свежем интервью “Экономической правде” Олейников признал, что у него с Любченко “хорошие отношения и в рабочем, и в личном плане”. При этом на вопросы о “скрутках” Олейников, по мнению журналистов, отвечал максимально уклончиво, не опровергая прямо их наличие и не называя ответственных. При этом вначале он обвинил в “раскрутке” этой темы нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, затем стал утверждать, что за “разгоном” стоит обиженный экс-министр финансов Игорь Уманский, а в конце пришел к выводу, что тема “скруток” связана с набором сотрудников во вновь созданное Бюро экономической безопасности и вообще, что за обвинениями стоит бывшее руководство налоговой милиции.
Журналисты
добавляют, что отставке Любченко, скорее всего, обрадуются и коллеги по
Кабмину, и бизнес-ассоциации.
Любченко называют “фискализатором”, основная задача которого — собирать налоги с бизнеса, не учитывая его потребности для развития.
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