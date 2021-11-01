Любченко отправят в отставку, чтобы улучшить отношения с бизнесом - СМИ

В Кабмине говорят об отставке Любченко, фото из открытых источников

Журналисты объяснили, почему отставка первого вице-премьера Алексея Любченко должна стать одной из самых громких в правительстве. Его обвиняют в причастности к многомиллиардным “скруткам” НДС и отсутствии стратегического видения развития экономики, с ним не хотят иметь дела инвесторы, а коллеги по Кабмину предпочитают обходить его кабинет стороной, пишет издание "Дело". Решение об отставке Любченко, о котором говорят несколько месяцев, уже перезрело и должно быть принято в кратчайшие сроки, добавляют авторы материала.

Журналисты напомнили, что к Любченко и его идеям отрицательно относились и эксперты-экономисты, и коллеги по Кабмину, и бизнес-ассоциации.

Однако главное, чем запомнится на своем посту первый вице-премьер — причастность к многомиллиардным налоговым скруткам, которые, по различным оценкам, ежегодно обходятся стране в 30 — 60 млрд грн.

“При этом все участники "скруток" видны в базах налоговой. Поэтому совершение фиктивных сделок невозможно без участия самих фискалов, которые должны "закрывать глаза" на эти операции. Лидерами “скруток” традиционно являются Львовская, Харьковская области и г. Киев, а также Донецкая и Киевская области”, — отмечается в статье.

По данным, опубликованным в СМИ, его доверенными лицами и соучастниками схем являются его бывший заместитель в ГНС, а ныне и. о. глава ведомства Евгений Олейников, помощник Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк. Кроме того, в опубликованных документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса. По данным авторов документа, Билоус, в частности, мог лично отбирать компании для участия в "программе" по "скруткам" с помощью ГПЗКУ.

Авторы материала отметили, что в своем свежем интервью “Экономической правде” Олейников признал, что у него с Любченко “хорошие отношения и в рабочем, и в личном плане”. При этом на вопросы о “скрутках” Олейников, по мнению журналистов, отвечал максимально уклончиво, не опровергая прямо их наличие и не называя ответственных. При этом вначале он обвинил в “раскрутке” этой темы нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, затем стал утверждать, что за “разгоном” стоит обиженный экс-министр финансов Игорь Уманский, а в конце пришел к выводу, что тема “скруток” связана с набором сотрудников во вновь созданное Бюро экономической безопасности и вообще, что за обвинениями стоит бывшее руководство налоговой милиции.

"По данным СМИ, которые публиковали внутренние документы правоохранителей, цена вопроса для “координаторов” “скруток” на вершине пирамиды — не менее 1% от недополученных бюджетом налоговых поступлений. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в "скрутках" Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков. В медиа фигурировали цифры в $5-10 млн, которые якобы готов был передать Любченко за возможность продлить пребывание в должности. Однако даже если это имеет отношение к реальности, то необходимого эффекта не возымело: вопрос об отставке первого вице-премьера, похоже, уже решен чуть менее, чем окончательно”, — говорится в материале.

Журналисты добавляют, что отставке Любченко, скорее всего, обрадуются и коллеги по Кабмину, и бизнес-ассоциации.



"В последние несколько месяцев, когда Минэкономики возглавил Любченко, ведомство стало весьма проблемным “узким горлышком” для прохождения любого рода инициатив как других министерств, так и бизнес-ассоциаций и представителей иностранных инвесторов. Вместо упрощения процессов, которое декларируют в министерстве публично, на практике входящие в Минэкономики инициативы сталкиваются с усиленной бюрократией и затягиванием принятия самых элементарных решений”, — сказано в материале.

Любченко называют “фискализатором”, основная задача которого — собирать налоги с бизнеса, не учитывая его потребности для развития.

“Вопрос в том, как правоохранительные органы распорядятся имеющейся у них информацией о злоупотреблениях, связанных как с работой Минэкономики, так и с многомиллиардными “скрутками”, в причастности к которым неоднократно обвиняли Любченко и его подельников. Поскольку от того, останется ли этот кейс безнаказанным — либо наоборот превратится ли в показательный пример привлечения к ответственности коррумпированного чиновника за нанесение государству и налогоплательщикам ущерба в особо крупном размере — будет зависеть и возможность повторения этой истории в будущем”, — резюмируют авторы.

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