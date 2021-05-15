logo
Русский Українська

BTC/USD

49030.88

ETH/USD

3899.51

LTC/USD

312.12

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Ляшко отреагировал на свое возможное назначение главой Минздрава
commentss НОВОСТИ Все новости

Ляшко отреагировал на свое возможное назначение главой Минздрава

Чиновник старался всячески избегать конкретных вопросов, касающихся его возможного назначения на должность министра здравоохранения

сегодня, 16:35
Автор:

Елизавета Черных

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался давать комментарии журналистам касаемо возможного назначения его главой Министерства здравоохранения, пишет "Украинская правда". 

Ляшко отреагировал на свое возможное назначение главой Минздрава

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

На вопрос, предлагали ли ему министерское кресло, Ляшко ответил:

"Смотрите, я в должности заместителя уже при третьем министре. И каждый раз при смене кто-то кому-то предлагает и обсуждает, поэтому вопрос...Некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то определенные вещи". 

По данным издания чиновник старался всячески избегать конкретных вопросов, касающихся его возможного назначения на должность министра здравоохранения. К слову, он был заместителем Зоряны Скалецкой, Ильи Емца и Максима Степанова. 

Напомним, что в ВР зарегистрировали предложение премьера сместить Максима Степанова с занимаемой должности министра здравоохранения Украины.  По данным ряда СМИ на его должность рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

При этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал изданию "Комментарии", что у нас провалена борьба с коронавирусом с самого начала. И мы помним, как тот же Ляшко, которого сейчас прочат в министры, рассказывал, что некоторые меры можно было не вводить, что украинцев просто пытались запугать. И вакцинация на самом деле – прерогатива Ляшко, а не Степанова. И такие перемены, это что менять шило на мыло. Ляшко и Степанов – это одна команда, даже если у них между собой были проблемы. Они оба ответственны за полностью проваленную борьбу с ковид-19. И если Ляшко сделают министром – это издевательство над украинскими гражданами, над нашей системой охраны здоровья. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/15/7293651/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ