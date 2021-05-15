Ляшко отреагировал на свое возможное назначение главой Минздрава

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Елизавета Черных
Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался давать комментарии журналистам касаемо возможного назначения его главой Министерства здравоохранения, пишет "Украинская правда".
Виктор Ляшко - фото из открытых источников
На вопрос, предлагали ли ему министерское кресло, Ляшко ответил:
По данным издания чиновник старался всячески избегать конкретных вопросов, касающихся его возможного назначения на должность министра здравоохранения. К слову, он был заместителем Зоряны Скалецкой, Ильи Емца и Максима Степанова.
Напомним, что в ВР зарегистрировали предложение премьера сместить Максима Степанова с занимаемой должности министра здравоохранения Украины. По данным ряда СМИ на его должность рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко.
При этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал изданию "Комментарии", что у нас провалена борьба с коронавирусом с самого начала. И мы помним, как тот же Ляшко, которого сейчас прочат в министры, рассказывал, что некоторые меры можно было не вводить, что украинцев просто пытались запугать. И вакцинация на самом деле – прерогатива Ляшко, а не Степанова. И такие перемены, это что менять шило на мыло. Ляшко и Степанов – это одна команда, даже если у них между собой были проблемы. Они оба ответственны за полностью проваленную борьбу с ковид-19. И если Ляшко сделают министром – это издевательство над украинскими гражданами, над нашей системой охраны здоровья.
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