Ляшко отреагировал на свое возможное назначение главой Минздрава

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался давать комментарии журналистам касаемо возможного назначения его главой Министерства здравоохранения, пишет "Украинская правда".

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

На вопрос, предлагали ли ему министерское кресло, Ляшко ответил:

"Смотрите, я в должности заместителя уже при третьем министре. И каждый раз при смене кто-то кому-то предлагает и обсуждает, поэтому вопрос... Некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то определенные вещи".

По данным издания чиновник старался всячески избегать конкретных вопросов, касающихся его возможного назначения на должность министра здравоохранения. К слову, он был заместителем Зоряны Скалецкой, Ильи Емца и Максима Степанова.

Напомним, что в ВР зарегистрировали предложение премьера сместить Максима Степанова с занимаемой должности министра здравоохранения Украины. По данным ряда СМИ на его должность рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

При этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал изданию "Комментарии", что у нас провалена борьба с коронавирусом с самого начала. И мы помним, как тот же Ляшко, которого сейчас прочат в министры, рассказывал, что некоторые меры можно было не вводить, что украинцев просто пытались запугать. И вакцинация на самом деле – прерогатива Ляшко, а не Степанова. И такие перемены, это что менять шило на мыло. Ляшко и Степанов – это одна команда, даже если у них между собой были проблемы. Они оба ответственны за полностью проваленную борьбу с ковид-19. И если Ляшко сделают министром – это издевательство над украинскими гражданами, над нашей системой охраны здоровья.

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