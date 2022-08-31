1xBet привлекли украинский игрально-ативный холдинг TECHIA для фронтирования себя в Украине – эксперт

"Твоя беттинговая компания", действующая в пользу российского букмекера 1xBet, связана с холдингом TECHIA, развивающим проекты в области IT, киберспорта и криптовалют. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "Прямой", ссылаясь на политического эксперта Владимира Бондаренко в Facebook.

1xBet. Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что официальным владельцем Твоей беттинговой компании, на которую оформлялись лицензии для бизнеса 1xBet, является Сергей Цыбин из Днепра. А Цыбин в свое время основал фирму МЭ-ЭСТЕЙТ, которой руководил Юрий Лазебников.

“Лазебников это интересно, потому что он и его партнер Крот Олег Александрович владеют игрально-ативным холдингом TECHIIA (Течия), который пожертвовал около $60 млн на оборону Украины и гуманитарку (по словам Олега Крота в интервью Карасю, хотя Форбс писал, что они пожертвовали” $8 млн) В 2020 году холдинг TECHIIA подписал меморандум с Минцифры о развитии ИТ, киберспорта и STEM-образования, а также – строительство дата-центров”, — отметил Бондаренко.

Эксперт отметил, что считать Цыбина простым номиналом было бы неправильно, поскольку у него есть и связи, и собственный капитал.

“Цыбин известен тем, что владел и управлял Классикбанком, который в 2009 году он продал Думчеву (мойщик из клана Яремы-Гелетея, в Киеве известен в образе носорога, как кандидат в мэры в 2015). То есть собственный капитал у этого Цыбина есть, по крайней мере, на лицензии, возможно, он и не номинальник", — рассказал он.

Кроме того, напомнил эксперт, Цыбин был помощником нардепа Владимира Арьева от партии "Европейская солидарность" в прошлом созыве.

"Кто будет развивать "русский" 1xBet в Украине: то Цыбин, то Думчев, то ли Лазебников-Крот — выбирайте сами", — иронизирует Бондаренко.

Напомним, бенефициары 1xBet – граждане РФ Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, проживают фактически сейчас на Кипре. На украинский рынок компания прокладывала себе дорогу через Первую беттинговую компанию, получив в разгар широкомасштабной агрессии РФ против Украины на это юрлицо лицензию в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

После опубликования журналистского расследования о лоббировании интересов российского букмекера в Украине во время войны разразился скандал, дошедший вплоть до президента Владимира Зеленского.

По разным фактам, связанным с 1xBet, было начато расследование, проводимое СБУ и БЭБ.

Однако, несмотря ни на что, КРАИЛ не обнаружила оснований лишить 1xBet лицензии в Украине.





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