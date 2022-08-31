1xBet привлекли украинский игрально-ативный холдинг TECHIA для фронтирования себя в Украине – эксперт

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Кравцев Сергей
"Твоя беттинговая компания", действующая в пользу российского букмекера 1xBet, связана с холдингом TECHIA, развивающим проекты в области IT, киберспорта и криптовалют. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "Прямой", ссылаясь на политического эксперта Владимира Бондаренко в Facebook.
1xBet. Фото: из открытых источников
Эксперт напомнил, что официальным владельцем Твоей беттинговой компании, на которую оформлялись лицензии для бизнеса 1xBet, является Сергей Цыбин из Днепра. А Цыбин в свое время основал фирму МЭ-ЭСТЕЙТ, которой руководил Юрий Лазебников.
Эксперт отметил, что считать Цыбина простым номиналом было бы неправильно, поскольку у него есть и связи, и собственный капитал.
Кроме того, напомнил эксперт, Цыбин был помощником нардепа Владимира Арьева от партии "Европейская солидарность" в прошлом созыве.
Напомним, бенефициары 1xBet – граждане РФ Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, проживают фактически сейчас на Кипре. На украинский рынок компания прокладывала себе дорогу через Первую беттинговую компанию, получив в разгар широкомасштабной агрессии РФ против Украины на это юрлицо лицензию в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
После опубликования журналистского расследования о лоббировании интересов российского букмекера в Украине во время войны разразился скандал, дошедший вплоть до президента Владимира Зеленского.
По разным фактам, связанным с 1xBet, было начато расследование, проводимое СБУ и БЭБ.
Однако, несмотря ни на что, КРАИЛ не обнаружила оснований лишить 1xBet лицензии в Украине.
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