Лучшие страны мира для жизни в 2025 году: какое место заняла Украина

Качество жизни совмещает в себе безопасность, доступность жилья, состояние окружающей среды, уровень доходов и остальные важные для человека факторы. Аналитический ресурс Numbeo обнародовал рейтинг стран мира по качеству жизни в 2025 году. В список вошли 86 стран, в том числе и Украина.

Рейтинг стран для лучшей жизни. Фото: freepik.com

Рейтинг лучших стран мира для жизни обновляется дважды в год на основе восьми показателей: покупательная способность, уровень безопасности, качество медицинских услуг, климатические условия, стоимость жизни, доступность жилья, уровень загрязнения и времени в пути на работу.

По данным Numbeo, Украина в 2025 году заняла 68 место среди 86 стран мира по индексу качества жизни с показателем в 115 баллов. Еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году Украина находилась на 59-м месте. Из-за войны произошло снижение показателей и ухудшение позиции Украины в рейтинге стран.

В 2025 году самый высокий индекс качества жизни получил Люксембург – 220,1 балла. Несмотря на то, что эта страна не была первой ни в одной из категорий оценивания, в целом усредненные показатели в рейтинге стран вывели ее на первое место.

10 лучших стран мира для жизни в 2025 году:

1. Люксембург – 220,1

2. Нидерланды – 211,3

3. Дания – 209,9

4. Оман – 208,9

5. Швейцария – 205

6. Финляндия – 203,8

7. Исландия – 202

8. Норвегия – 195

9. Катар – 193,3

10. Швеция – 193,2

Эти страны отличаются высокими стандартами жизни, стабильностью, развитой медициной и низким уровнем преступности.

Худшими странами по качеству жизни стали Венесуэла – 79,7 балла, Бангладеш – 73,9 балла и Нигерия – 21,5 балла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по уровню IQ. Что не так с результатом Украины.

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