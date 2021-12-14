Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО)

9 декабря в Киеве в ресторане SLUHI состоялась IV Всеукраинская GR-премия – ежегодное мероприятие национального уровня, объединяющее профессионалов работающих в области Government Relations и лоббизма. На Премии состоялось награждение участников и победителей в номинациях лучших GR-кейсов 2021 года.

Как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021

GR и лоббизм – относительно новое направление деятельности в Украине, которое в последние годы становится все более актуальной и эффективной практикой сотрудничества бизнеса, власти и общества. В современных демократических странах мира этот инструмент используется уже не первое десятилетие. Поэтому ежегодная Всеукраинская GR-премия имеет большое значение для развития данной отрасли.

Организатором мероприятия выступила Украинская Ассоциация профессионалов в области Government Relations и лоббистов – ведущая организация Восточной Европы, задачей которой является развитие сферы Government Relations как на государственном, так и на международном уровне. С 2014 года она объединяет специалистов в области GR, Public Affairs и Public Advocacy. Адвокация и GR являются чрезвычайно непростым и многоаспектным явлением, которое имеет социально-психологическую, аналитическую, коммуникационную, правовую и медийную составляющие, поэтому только совместно и системно члены Украинской ассоциации профессионалов в области GR и лоббистов смогут добиться желаемого успеха. Ассоциация регулярно организует мероприятия глобального масштаба с целью усиления и развития всеукраинского GR-комьюнити.





Главой Украинской Ассоциации профессионалов в области GR и лоббизма является Екатерина Одарченко. Во вступительной речи Екатерина отметила важность GR-премии, которая, в частности, играет важную роль в повышении осведомленности и понимании Government Relations – прозрачного диалога между правительством, властными структурами и бизнесом, где нет места "замыванию следов" и коррупции.



Екатерина отдельно поблагодарила всех номинантов за участие в IV Всеукраинской GR-премии, особенно за вклад в развитие этой отрасли.

Награждение проходило в камерной уютной атмосфере в ресторане SLYHI. Победителей определяли в следующих номинациях : • Лучший юридический кейс • Лучший региональный GR-проект • GR-прорыв 2021 • Лучший адвокационный кейс • Лучший GR-инструмент в области лоббизма • Лучшая профильная ассоциация • Лучший проект в области GR • GR-ambassador 2021 • Government to government relations • Лучший консультант в области GR

В номинации "Лучший юридический кейс" была награждена Инна Хомич, директор по группе компаний "Новая Почта", за кейс: Новая Почта vs Госпродслужба.



Пользуясь несовершенством Закона "О защите прав потребителей", представители Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области применили к компании несоразмерные нарушению штрафы в сумме более 300 млн. грн.

Благодаря использованию GR-инструментов в социальных сетях, кейс привлек огромное внимание и поддержку со стороны влиятельных лиц и организаций. Как результат, штрафы незаконно наложенные Госпродпотребслужбой на "Новую Почту" были отменены.

В номинации "Лучший региональный GR-проект" одержал победу Анатолий Русецкий, заслуженный юрист Украины и депутат Харьковского областного совета.



При поддержке Анатолия Русецкого в Харьковской области начал работу мощный проект в области птицеводства ПТИЦЕКОМПЛЕКС "НОВА". На начальной стадии организации процесса производства Анатолий Анатольевич Русецкий выступил эффективным коммуникатором и лоббистом между бизнесом и властью. В результате было достигнуто понимание вопросов организации предприятий на базе неработающих предприятий в населенных пунктах Харьковской области. Совместными усилиями была разработана стратегия развития предприятий и развития территорий.



В номинации "GR-прорыв 2021" одержал победу Главный раввин Кривого Рога, а также член Федерации еврейских общин Украины Лирон Эдери с кейсом "Соблюдение религиозных свобод граждан Украины".



Благодаря направлению официальных предложений и проведения встреч "Ассоциации развития еврейских общин Украины" с народными депутатами Украины и профильными комитетами, народными депутатами были представлены предложения по урегулированию вопроса религиозного убоя животных с целью соблюдения религиозных свобод граждан Украины.

Предложенные компромиссные предложения к законопроекту №2351 позволили достичь цели законопроекта и соблюсти интересы не только общественных, религиозных организаций, но и сельхозпроизводителей, представителей фермерских хозяйств и соответствующих экспортеров.

Еще одним победителем в номинации "GR-прорыв 2021" стал Владимир Герасимчук — GR director инвесткомпании Q Partners, украинский политик и Народный депутат Украины 6-го созыва.









Одним из самых сложных и интересных в своем девелоперском портфеле инвесткомпании Q Partners есть проект по реновации территории завода Арсенал. Ревитализация Арсенала – это самый большой пример переноса в Украину мирового опыта по реновации промышленных зон. Перед командой стояла сложная задача – сохранить культурное наследие, подчеркнуть уникальность первозданной архитектуры, и при этом создать ультрасовременный объект, с которым оно успешно справилось.

Реализация такого масштабного проекта происходит при поддержке и во взаимодействии с властью, как городской, так и центральной. В результате совместной работы удалось восстановить и открыть для киевлян и гостей Киева достопримечательности, которые десятилетиями были заброшены и исключены из городского пространства.

В номинации "Лучший адвокационный кейс" была награждена Анна Мищенко – содиректор проекта "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье" ; эксперт по вопросам социального маркетинга, спонсорства и фандрайзинга, GR и лоббизма.

Авторский проект Анны Мищенко "Социальный диалог" – это диалог на темы, которые не принято поднимать в обществе: зависимости, осужденные герои, двойная мораль и стигматизированные области жизни.

На базе Украинского Института Будущего был создан масштабный комплексный проект, включающий как медийное, финансовое, образовательное, так и законодательное поле.

Победу в номинации "Лучший GR-инструмент в области лоббизма" одержал Александр Лищина, коммерческий директор общества Promotion Industries, за удачное использование GR-инструментов в процессе привлечения иностранных инвестиций в промышленную отрасль.

Благодаря плодотворной работе были налажены связи между иностранными, в частности, китайскими, коммерческими и государственными промышленными компаниями, и реализация проектов в металлургической, энергетической, транспортной отрасли. Состоялось также содействие иностранным промышленным компаниям в вопросах адаптации и расширения связей в промышленном секторе Украины для реализации проектов стратегического значения. И самое главное достижение – открытие представительства первой государственной китайской машиностроительной компании в Украине.

В номинации "Лучшая профильная ассоциация" была награждена Мария Колганова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) — крупнейшее банковское объединение страны. В состав НАБУ входят не только банки, но и небанковские финансовые учреждения на условиях ассоциированного членства.





За последний год благодаря усилиям ассоциации банки получили прикладный программный интерфейс Единого реестра доверенностей, исключена норма о 5-летнем сроке работы учредителя третейского суда, защищены интересы банков при принятии законов о валютной реструктуризации и зарегистрирован проект Закона Украины № 5711 "О внесении изменений в некоторые законы актов Украины по стимулированию кредитования", разработанный профильным Комитетом НАБУ для решения вопроса применения штрафов за просрочку кредитов и повышение процентной ставки по кредитам в период карантина.

В номинации "Лучший проект в области GR" был награжден Михаил Ризак, заместитель генерального директора ООО СП "НИБУЛОН" по взаимодействию с органами власти.





Совершен прорыв десятилетней истории борьбы предприятия "НИБУЛОН" за использование всего полезного объема камеры шлюзов Днепровского каскада относительно судна пропуска по шлюзам баржо-буксирных складов. А также запущен эксперимент сразу на всех шлюзах до конца 2021 года. Такие изменения позволяют сэкономить как на шлюзовании, поскольку уменьшается использование горюче-смазочных материалов, так и экономии времени всего экипажа.

Победителем в номинации "GR-ambassador 2021" стала Юлия Чудновец – руководитель PR-департамента "Эпицентр К", за успешный кейс "Эпицентр К. & МЗ. Создание самой большой сети пунктов вакцинации в корпоративном секторе".





Сеть торговых центров Эпицентр одной из первых присоединилась к борьбе с пандемией коронавируса в Украине. В 2020 году компания создала оперативный штаб по противодействию СОVID-19 и выделила на его нужды 200 млн. грн.

В 2021 году, понимая важность массовой прививки для удержания коронавируса в стране, Эпицентр инициировал переговоры с Министерством здравоохранения по открытию пунктов вакцинации в сети торговых центров Эпицентр.

В ходе консультаций с представителями Минздрава руководству компании удалось аргументированно доказать безопасность и эффективность организации вакцинации в торговых центрах. В целом благодаря плодотворному сотрудничеству компании с органами власти по всей сети торговых центров Эпицентр в разных регионах Украины было открыто более 50 пунктов вакцинации.

В номинации "Government to government relations" была награждена Мария Пелех, начальник отдела по взаимодействию с органами власти аппарата управления Государственного предприятия Администрации морских портов Украины.

Награждается за создание, становление и успехи в продвижении законопроектов, приоритетных важных вопросов и проектов нормативно правовых актов в интересах Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", а также за результативное сотрудничество с профильным Министерством инфраструктуры Украины, Государственной службой морского и речного транспорта Украины.

В последней номинации "Лучший консультант в области GR" победила Александра Павленко – адвокат, основатель юридической компании Pavlenko Legal Group. Специализируется на вопросах отрасли Government Relations и неоднократно признана лучшим консультантом страны в области GR. Вошла в пятерку известных женщин-юристов Украины по версии издания Forbes Women.



Уже более 20 лет специалисты компании Pavlenko Legal Group реализуют практические бизнес-задания игроков разных отраслей экономики Украины путем разработки и продвижения законодательных актов, реализации проектов государственно-частного партнерства и уникальных бизнес-кейсов с государственными элементами. Команда юристов-нормопроектировщиков сотрудничает с государственными органами власти по созданию рабочих групп по изменению законодательства, привлекает отдельных специалистов и экспертов по вопросам, нуждающимся в глубокой экспертизе. Результаты их работы идут во благо не только отдельному бизнесу, но и всей отрасли.

За отдельные заслуги в области GR была награждена почетными наградами Анастасия Зернова, консультантка в области GR, которая помогает представителям общественного сектора и бизнеса в принятии законодательных актов на государственном уровне и проводит адвокационные кампании; Георгия Логвинского, адвоката и почётного члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы; Александра Хмару и Антона Белецкого , которые сотрудничают с государственными и общественными учреждениями по вопросам лоббирования легализации крипто инструментов в Украине, работают над созданием учебной платформы и над платформы крипто демократии в Украине; Александра Позния, директора исследовательской компании "Актив-Групп", которая в этом году провела важное медицинское исследование; Надежду Копаницу, бизнес-тренера и коуча, психолога и фасилитатора, работающую со стратегиями городов и организаций; Крисюк Анну , организатора эко-инициативы "Озеленение планеты".



Других номинантов также не забыли отметить и наградить грамотами-благодарностями за участие в IV Всеукраинской GR-премии 2021.





Среди медиа-партнеров на мероприятии присутствовали представители телеканала НАШ Антон Довлатов и его очаровательная коллега Ярослава Маслова. А также УКРПРЕСС_ИНФО, Business Woman, COMMENTS.UA, медиаплатформа УКРПОЛ, Время Первых, Вести, СТОПКОР, ECONOMIST.UA, IDEALIST.media, Delo.ua, E-NEWS, LexInform, Собственное дело, Lenta.UA и т.д.





Партнерами мероприятия были: Международные авиалинии Украины, Американская торговая палата, Торгово-промышленная Палата Украины, Новая Почта, Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижнего, стоматология Total Dental, конный клуб Арион.









По завершению мероприятия состоялась благотворительная лотерея, на которой разыгрывали сертификаты от элитной стоматологии Total Dental, сертификаты на прогулку на конях от конного клуба Арион, парфюм Enessa Farran и авторские книги организатора Премии Екатерины Одарченко "Игра в выборы".





Собранные деньги с лотерейных билетов ушли в благотворительный фонд Квитна по борьбе с раком молочной железы.







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