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Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО)

GR-премия играет важную роль в повышении осведомленности и понимании Government Relations – прозрачного диалога между правительством, властными структурами и бизнесом

сегодня, 14:22
Автор:

Станислав Молчанов
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9 декабря в Киеве в ресторане SLUHI состоялась IV Всеукраинская GR-премия – ежегодное мероприятие национального уровня, объединяющее профессионалов работающих в области Government Relations и лоббизма. На Премии состоялось награждение участников и победителей в номинациях лучших GR-кейсов 2021 года.

Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО)

Как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021

GR и лоббизм – относительно новое направление деятельности в Украине, которое в последние годы становится все более актуальной и эффективной практикой сотрудничества бизнеса, власти и общества. В современных демократических странах мира этот инструмент используется уже не первое десятилетие. Поэтому ежегодная Всеукраинская GR-премия имеет большое значение для развития данной отрасли.

Организатором мероприятия выступила Украинская Ассоциация профессионалов в области Government Relations и лоббистов – ведущая организация Восточной Европы, задачей которой является развитие сферы Government Relations как на государственном, так и на международном уровне. С 2014 года она объединяет специалистов в области GR, Public Affairs и Public Advocacy. Адвокация и GR являются чрезвычайно непростым и многоаспектным явлением, которое имеет социально-психологическую, аналитическую, коммуникационную, правовую и медийную составляющие, поэтому только совместно и системно члены Украинской ассоциации профессионалов в области GR и лоббистов смогут добиться желаемого успеха. Ассоциация регулярно организует мероприятия глобального масштаба с целью усиления и развития всеукраинского GR-комьюнити.

Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 2

Главой Украинской Ассоциации профессионалов в области GR и лоббизма является Екатерина Одарченко. Во вступительной речи Екатерина отметила важность GR-премии, которая, в частности, играет важную роль в повышении осведомленности и понимании Government Relations – прозрачного диалога между правительством, властными структурами и бизнесом, где нет места "замыванию следов" и коррупции.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 3

Екатерина отдельно поблагодарила всех номинантов за участие в IV Всеукраинской GR-премии, особенно за вклад в развитие этой отрасли.

Награждение проходило в камерной уютной атмосфере в ресторане SLYHI. Победителей определяли в следующих номинациях :
Лучший юридический кейс
Лучший региональный GR-проект
GR-прорыв 2021
Лучший адвокационный кейс
Лучший GR-инструмент в области лоббизма
Лучшая профильная ассоциация
Лучший проект в области GR
GR-ambassador 2021
Government to government relations
Лучший консультант в области GR

В номинации "Лучший юридический кейс" была награждена Инна Хомич, директор по группе компаний "Новая Почта", за кейс: Новая Почта vs Госпродслужба.

Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 4

Пользуясь несовершенством Закона "О защите прав потребителей", представители Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области применили к компании несоразмерные нарушению штрафы в сумме более 300 млн. грн.

Благодаря использованию GR-инструментов в социальных сетях, кейс привлек огромное внимание и поддержку со стороны влиятельных лиц и организаций. Как результат, штрафы незаконно наложенные Госпродпотребслужбой на "Новую Почту" были отменены.

В номинации "Лучший региональный GR-проект" одержал победу Анатолий Русецкий, заслуженный юрист Украины и депутат Харьковского областного совета.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 5

При поддержке Анатолия Русецкого в Харьковской области начал работу мощный проект в области птицеводства ПТИЦЕКОМПЛЕКС "НОВА".
На начальной стадии организации процесса производства Анатолий Анатольевич Русецкий выступил эффективным коммуникатором и лоббистом между бизнесом и властью. В результате было достигнуто понимание вопросов организации предприятий на базе неработающих предприятий в населенных пунктах Харьковской области. Совместными усилиями была разработана стратегия развития предприятий и развития территорий.

В номинации "GR-прорыв 2021" одержал победу Главный раввин Кривого Рога, а также член Федерации еврейских общин Украины Лирон Эдери с кейсом "Соблюдение религиозных свобод граждан Украины".
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 6
Благодаря направлению официальных предложений и проведения встреч "Ассоциации развития еврейских общин Украины" с народными депутатами Украины и профильными комитетами, народными депутатами были представлены предложения по урегулированию вопроса религиозного убоя животных с целью соблюдения религиозных свобод граждан Украины.

Предложенные компромиссные предложения к законопроекту №2351 позволили достичь цели законопроекта и соблюсти интересы не только общественных, религиозных организаций, но и сельхозпроизводителей, представителей фермерских хозяйств и соответствующих экспортеров.

Еще одним победителем в номинации "GR-прорыв 2021" стал Владимир Герасимчук — GR director инвесткомпании Q Partners, украинский политик и Народный депутат Украины 6-го созыва.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 7

Одним из самых сложных и интересных в своем девелоперском портфеле инвесткомпании Q Partners есть проект по реновации территории завода Арсенал. Ревитализация Арсенала – это самый большой пример переноса в Украину мирового опыта по реновации промышленных зон.
Перед командой стояла сложная задача – сохранить культурное наследие, подчеркнуть уникальность первозданной архитектуры, и при этом создать ультрасовременный объект, с которым оно успешно справилось.

Реализация такого масштабного проекта происходит при поддержке и во взаимодействии с властью, как городской, так и центральной. В результате совместной работы удалось восстановить и открыть для киевлян и гостей Киева достопримечательности, которые десятилетиями были заброшены и исключены из городского пространства.

В номинации "Лучший адвокационный кейс" была награждена Анна Мищенко – содиректор проекта "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье" ; эксперт по вопросам социального маркетинга, спонсорства и фандрайзинга, GR и лоббизма.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 8
Авторский проект Анны Мищенко "Социальный диалог" – это диалог на темы, которые не принято поднимать в обществе: зависимости, осужденные герои, двойная мораль и стигматизированные области жизни.

На базе Украинского Института Будущего был создан масштабный комплексный проект, включающий как медийное, финансовое, образовательное, так и законодательное поле.

Победу в номинации "Лучший GR-инструмент в области лоббизма" одержал Александр Лищина, коммерческий директор общества Promotion Industries, за удачное использование GR-инструментов в процессе привлечения иностранных инвестиций в промышленную отрасль.

Благодаря плодотворной работе были налажены связи между иностранными, в частности, китайскими, коммерческими и государственными промышленными компаниями, и реализация проектов в металлургической, энергетической, транспортной отрасли. Состоялось также содействие иностранным промышленным компаниям в вопросах адаптации и расширения связей в промышленном секторе Украины для реализации проектов стратегического значения.
И самое главное достижение – открытие представительства первой государственной китайской машиностроительной компании в Украине.

В номинации "Лучшая профильная ассоциация" была награждена Мария Колганова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) — крупнейшее банковское объединение страны. В состав НАБУ входят не только банки, но и небанковские финансовые учреждения на условиях ассоциированного членства.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 9

За последний год благодаря усилиям ассоциации банки получили прикладный программный интерфейс Единого реестра доверенностей, исключена норма о 5-летнем сроке работы учредителя третейского суда, защищены интересы банков при принятии законов о валютной реструктуризации и зарегистрирован проект Закона Украины № 5711 "О внесении изменений в некоторые законы актов Украины по стимулированию кредитования", разработанный профильным Комитетом НАБУ для решения вопроса применения штрафов за просрочку кредитов и повышение процентной ставки по кредитам в период карантина.

В номинации "Лучший проект в области GR" был награжден Михаил Ризак, заместитель генерального директора ООО СП "НИБУЛОН" по взаимодействию с органами власти.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 10
Совершен прорыв десятилетней истории борьбы предприятия "НИБУЛОН" за использование всего полезного объема камеры шлюзов Днепровского каскада относительно судна пропуска по шлюзам баржо-буксирных складов. А также запущен эксперимент сразу на всех шлюзах до конца 2021 года. Такие изменения позволяют сэкономить как на шлюзовании, поскольку уменьшается использование горюче-смазочных материалов, так и экономии времени всего экипажа.

Победителем в номинации "GR-ambassador 2021" стала Юлия Чудновец – руководитель PR-департамента "Эпицентр К", за успешный кейс "Эпицентр К. & МЗ. Создание самой большой сети пунктов вакцинации в корпоративном секторе".
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 11

Сеть торговых центров Эпицентр одной из первых присоединилась к борьбе с пандемией коронавируса в Украине. В 2020 году компания создала оперативный штаб по противодействию СОVID-19 и выделила на его нужды 200 млн. грн.

В 2021 году, понимая важность массовой прививки для удержания коронавируса в стране, Эпицентр инициировал переговоры с Министерством здравоохранения по открытию пунктов вакцинации в сети торговых центров Эпицентр.

В ходе консультаций с представителями Минздрава руководству компании удалось аргументированно доказать безопасность и эффективность организации вакцинации в торговых центрах. В целом благодаря плодотворному сотрудничеству компании с органами власти по всей сети торговых центров Эпицентр в разных регионах Украины было открыто более 50 пунктов вакцинации.

В номинации "Government to government relations" была награждена Мария Пелех, начальник отдела по взаимодействию с органами власти аппарата управления Государственного предприятия Администрации морских портов Украины.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 12
Награждается за создание, становление и успехи в продвижении законопроектов, приоритетных важных вопросов и проектов нормативно правовых актов в интересах Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", а также за результативное сотрудничество с профильным Министерством инфраструктуры Украины, Государственной службой морского и речного транспорта Украины.

В последней номинации "Лучший консультант в области GR" победила Александра Павленко – адвокат, основатель юридической компании Pavlenko Legal Group. Специализируется на вопросах отрасли Government Relations и неоднократно признана лучшим консультантом страны в области GR. Вошла в пятерку известных женщин-юристов Украины по версии издания Forbes Women.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 13

Уже более 20 лет специалисты компании Pavlenko Legal Group реализуют практические бизнес-задания игроков разных отраслей экономики Украины путем разработки и продвижения законодательных актов, реализации проектов государственно-частного партнерства и уникальных бизнес-кейсов с государственными элементами. Команда юристов-нормопроектировщиков сотрудничает с государственными органами власти по созданию рабочих групп по изменению законодательства, привлекает отдельных специалистов и экспертов по вопросам, нуждающимся в глубокой экспертизе. Результаты их работы идут во благо не только отдельному бизнесу, но и всей отрасли.

За отдельные заслуги в области GR была награждена почетными наградами Анастасия Зернова, консультантка в области GR, которая помогает представителям общественного сектора и бизнеса в принятии законодательных актов на государственном уровне и проводит адвокационные кампании; Георгия Логвинского, адвоката и почётного члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы; Александра Хмару и Антона Белецкого , которые сотрудничают с государственными и общественными учреждениями по вопросам лоббирования легализации крипто инструментов в Украине, работают над созданием учебной платформы и над платформы крипто демократии в Украине; Александра Позния, директора исследовательской компании "Актив-Групп", которая в этом году провела важное медицинское исследование; Надежду Копаницу, бизнес-тренера и коуча, психолога и фасилитатора, работающую со стратегиями городов и организаций; Крисюк Анну , организатора эко-инициативы "Озеленение планеты".

Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 14
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 15
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 16
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 17
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 18

Других номинантов также не забыли отметить и наградить грамотами-благодарностями за участие в IV Всеукраинской GR-премии 2021.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 19

Среди медиа-партнеров на мероприятии присутствовали представители телеканала НАШ Антон Довлатов и его очаровательная коллега Ярослава Маслова. А также УКРПРЕСС_ИНФО, Business Woman, COMMENTS.UA, медиаплатформа УКРПОЛ, Время Первых, Вести, СТОПКОР, ECONOMIST.UA, IDEALIST.media, Delo.ua, E-NEWS, LexInform, Собственное дело, Lenta.UA и т.д.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 20
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 21
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 22

Партнерами мероприятия были: Международные авиалинии Украины, Американская торговая палата, Торгово-промышленная Палата Украины, Новая Почта, Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижнего, стоматология Total Dental, конный клуб Арион.
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 23

По завершению мероприятия состоялась благотворительная лотерея, на которой разыгрывали сертификаты от элитной стоматологии Total Dental, сертификаты на прогулку на конях от конного клуба Арион, парфюм Enessa Farran и авторские книги организатора Премии Екатерины Одарченко "Игра в выборы".
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 24
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 25
Лучшие GR-кейсы и благотворительная лотерея: как проходила IV Всеукраинская GR-премия 2021 (ФОТО) - фото 26

Собранные деньги с лотерейных билетов ушли в благотворительный фонд Квитна по борьбе с раком молочной железы.


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