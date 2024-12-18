Лубинец назвал регионы Украины, где больше всего жалоб на ТЦК

Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил, что мобилизация молодых людей без семей может поставить под угрозу будущее Украины. Во время интервью Украинской правде он отметил, что важно привлекать к службе мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, поскольку они более подходящие для военных задач.

Закарпатье - эпицентр скандалов с мобилизацией

"Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста — от 30 до 45 лет ", — подчеркнул омбудсмен. .

Также он сообщил, что в него поступило около четырех тысяч жалоб на действия территориальных центров комплектования (ТЦК) в декабре 2024 года. Больше всего таких жалоб получено из Закарпатья, а на втором месте по количеству обращений – Кропивницкий.

Лубинец рассказал об одном из случаев, когда после его обращения в военно-врачебную комиссию (ВЛК) было пересмотрено состояние здоровья мобилизованного. Человека, ранее признанного "полностью здоровым", оказалось, мобилизовали с серьезными проблемами со здоровьем. Благодаря проверке мужчину отправили не на передовую, а на тыловую службу, где он занял подходящую должность.

Однако омбудсмен отметил, что не все жалобы подтверждаются. Есть случаи, когда проверки показывают, что действия ТЦК были правомерны.

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