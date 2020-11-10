Локдаун в начале карантина спас тысячи жизней украинцев, - Шмыгаль

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Елизавета Черных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу "Хард с Влащенко" рассказал о достижениях правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, Шмыгаль отметил, что локдаун в начале карантина смог спасти жизни тысяч украинцев.
ФОТО: Суспильне
Политический деятель рассказал, что страна была совершенно не готова к пандемии COVID-19 — не было систем противоэпидемического контроля, лабораторий, медицинских средств и средств индивидуальной защиты. Однако, за все время правительству удалось увеличить количество ПЦР-тестов от 200 штук до 50 тысяч в сутки. В частности, Шмыгаль сказал, что целью правительства является увеличение тестов на коронавирус до 75 тысяч.
Премьер-министр также отметил целесообразность локдауна в начале карантина:
Как сообщали "Комментарии" ранее, препарат "Ремдесивир", который используется при лечении COVID-19, начали распределять по больницам.
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