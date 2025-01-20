Литва усиливает поддержку Украины: Шмыгаль и Сквярнялис обсудили новые оборонные инициативы

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел важную встречу с главой Сейма Литвы Саулюсом Сквярнялисом. Стороны обсудили ряд стратегических вопросов, в частности поддержку оборонного потенциала Украины и увеличение инвестиций в отечественное производство. Важным акцентом стало обсуждение санкционной политики против России и дальнейшая помощь Литвы в борьбе с агрессором. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Шмыгаль и Сквярнялис. Фото: kmu.gov.ua

В ходе встречи премьер-министр Украины Денис Шмигаль высоко оценил поддержку Литвы в обеспечении безопасности Украины, отметив, что Республика Литва является одним из ключевых партнеров по усилению обороноспособности государства. Особое внимание было уделено финансированию литовским правительством украинского ОПК, а также выделению ежегодно 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Шмигаль подчеркнул важность совместных инициатив в сфере обороны, в частности, в рамках производства дронов в Украине, что должно стать основой для дальнейшего укрепления украинской оборонной индустрии.

"Ценим поддержку наших европейских и евроатлантических стремлений. Литва остается одним из крупнейших адвокатов Украины по этому и другим направлениям. Очень благодарны за все, что Литва и литовский народ сделали и продолжают делать для Украины", — отметил глава украинского Правительства.

В свою очередь, литовская делегация заверила, что поддержка Украины будет продолжаться на всех уровнях, а Литва и дальше будет активным участником санкционной кампании против России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что европейские чиновники рассматривают вариант привлечения короля Бельгии Филиппа для сохранения санкций против России в случае, если Венгрия заблокирует их продление.