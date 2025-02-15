Лидеры Северной Европы срочно собрались на полях "Мюнхена": при чем здесь заявление Трампа

Главы государств Северной Европы и Балтии вечером 14 февраля провели срочную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и выразили поддержку Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Aftenposten по итогам встречи проинформировал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото из открытых источников

На встрече лидеры европейских стран обменялись оценками заявлений, сделанных США в последние дни относительно войны в Украине, а также обсудили риск торгового конфликта между США и Европой.

Во встрече в частности участвовали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Финляндии Александр Стубб.

По словам Стьоре, страны Северной Европы и Балтии подтвердили, что они едины в своей поддержке Украины.

"Мы договорились, что будем продолжать и усиливать нашу военную поддержку Украины, а также помогать Украине достичь такой переговорной позиции, которая позволит ей защитить собственную целостность", – сказал он.

Он также повторил, что не будет никаких переговоров по Украине без Украины и "не будет мира в Украине без Украины за столом переговоров".

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль планирует в 2025 году подготовить 15 дивизий, общая численность которых может достигать 100-150 тысяч военных для усиления Белорусского направления. Эту группировку агрессоры могут использовать как для действий против северных регионов Украины, так и против европейских стран, граничащих с Беларусью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Мюнхене.



