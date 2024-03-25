Лидеры мировых продаж: Tesla Model Y возглавила рейтинг

На протяжении десятилетий Toyota Corolla стабильно занимала вершину рейтинга самых продаваемых авто. Однако, по последним данным аналитической компании Focus2move, эта эпоха претерпела изменения – с ростом популярности электромобилей, Toyota Corolla потеряла свое доминирование на рынке, уступив место новому лидеру – Tesla Model Y.

Новый мировой лидер: Tesla Model Y обходит Toyota Corolla по объемам продаж

Согласно отчету Focus2move, Tesla Model Y добилась значительного успеха, продав 1,15 миллиона единиц и показав рост продаж на 50,8% по сравнению с предыдущим годом. Это успех для компании Tesla и в целом для сектора электромобилей, поскольку Model Y стала первым электрическим автомобилем, возглавившим мировые продажи легковушек.

На втором месте, с небольшим отставанием, расположилась Toyota Corolla, продажи которой составили 1,13 миллиона автомобилей, потерпев спад на 1,1% от прошлого года. Этот смещение демонстрирует изменение предпочтений потребителей, которые все больше предпочитают экологические транспортные средства.

Третье место в рейтинге занимает другой автомобиль от Toyota – RAV4, с объемом продаж 934,910 единиц, что является ростом на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Пикап Ford F-Series занял четвертое место с 901,569 проданными единицами, указывая на рост спроса на грузовики в Соединенных Штатах и других регионах с ростом на 13,4%. На пятом месте расположился Honda CR-V с 718,422 проданными единицами, показав самый большой рост на 18%.

Среди других моделей, вошедших в ТОП-10 самых популярных автомобилей мира, находятся Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Ram, каждый из которых демонстрирует разнообразие предпочтений на глобальном автомобильном рынке. Эти данные свидетельствуют о широком спектре интересов покупателей от практичности и эффективности до мощности и дизайна.

Напомним, что в последние два месяца украинцы активно покупали новые автомобили, потратив на них около 15,8 миллиарда гривен. Эти данные предоставлены ассоциацией Укравтопром, отслеживающей тенденции на автомобильном рынке.

