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Лицензии на цифровое вещание в регионах: стало известно, кто среди главных претендентов в Днепре

В Днепре есть четыре претендента на получение лицензий от Национального совета

сегодня, 14:08
Автор:

Станислав Молчанов
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25 ноября 2021 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию объявил конкурс на цифровое местное вещание в 27 регионах Украины.   Один из самых интересных регионов – это город Днепр. О главных претендентах на получение лицензии говорится в материале.

Лицензии на цифровое вещание в регионах: стало известно, кто среди главных претендентов в Днепре

Лицензии на цифровое вещание в регионах - фото из открытых источников

Так, на конкурс подалось несколько интересных претендентов: ООО "А Бизнес" — кабельный телеканал, принадлежащий Касьянову Сергею Павловичу и Михаилу Анатольевичу Кошляку. Последний является депутатом Днепровского совета от ОПЗЖ, советником на общественных началах мэра Филатова и давним другом Геннадия Корбана.

КП "Днепровская городская студия телевидения" Днепровского городского совета — кабельный телеканал "ДНЕПР TV", что находится под полным контролем мэра Филатова.

ООО "Южный медиа-холдинг" – предприятие медиаменеджера Глеба Головченко.  Он  регулярно создает предприятия, в названии которых есть словосочетание "ДА ТВ". После получения лицензии, Головченко перепродает  предприятия через своего партнера Максима Варламова.

Известно, что одно "ДА ТВ" относится к группе "Плюсов", другое "ДА ТВ"  продано, передано в собственность "угольному генералу" времен Порошенко – Виталию Кропачеву. Еще два предприятия со словосочетанием "ДА ТВ" сейчас продаются. Получение лицензии в Днепре может планироваться под конкретного заказчика, а именно под продажу телеканала "Апостроф ТВ". С владельцем "Апостроф ТВ" Василием Филипчуком Максим Варламов до мая 2021 года были даже соучредителями ООО "Новые телекоммуникационные сети", претендовавшее стать общенациональным оператором мультиплекса МХ-7.

Четвертым претендентом является ООО "Исландия", принадлежащее известному политтехнологу Владимиру Петрову. Петров сейчас имеет значительную поддержку Офиса президента и, наверное, является фаворитом конкурса.

24 февраля должны выбрать победителя конкурса, во время очередного заседания Национального совета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о серьезной проблеме с телевещанием в Украине. 




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