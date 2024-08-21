Либо наказание Дмитрука, либо петиция об увольнении: в соцсетях требуют отставки Костина

Пользователи соцсетей требуют от генпрокурора Андрея Костина реакции на ряд скандальных заявлений пророссийского народного депутата Артема Дмитрука, говорится в материале "Фактов". Более того, отмечают журналисты, украинцы требуют от Костина либо прекратить покрывать скандального политика, либо уходить в отставку.

Андрей Костин

В частности, издание напомнило, что Дмитрук был среди нардепов, а их были единицы, которые раскритиковали решение Верховной Рады относительно запрета деятельности русской православной церкви в Украине. Кроме того, "Факты" подчеркивают, что этот народный избранник якобы регулярно распространяет пропагандистские нарративы по действиям Сил обороны в Курской области, утверждая, что якобы украинские военные "мародерят" и "издеваются над гражданскими".

Впрочем, как подчеркивает издание, Офис генпрокурора никак не отреагировал на такие заявления народного депутата Дмитрука. В то же время, добавляют журналисты, генпрокурор Андрей Костин в соцсети Х опубликовал сообщение, в котором отметил, что приветствует ратификацию Римского устава Международного уголовного суда.





Как отмечают "Факты", сообщение сейчас собрало почти тысячу гневных комментариев. Подавляющее большинство из них касается именно бездействия Офиса президента по отношению к Дмитруку.

В частности, издание приводит пример следующих комментариев:

"Дмитрия долго будете покрывать?" – ответил Костину известный блогер Игорь Лаченков. Позже в своем телеграмм-канале он написал, что после такого позора "надо менять генерального прокурора". Это сообщение собрало полмиллиона просмотров, отметили журналисты.

"Ок. Как обстоят дела с привлечением к ответственности пророссийских депутатов — Шевченко, Дмитрук, Куницкий? Господин Костин, вы не очень устали на этом посту".

"Он (Дмитрук) пока еще в Украине, когда эта гнида свалит за границу, тогда вы откроете заочное дело? Чтобы завтра было дело, иначе будем писать петицию на ваше увольнение".

Чаще всего пользователи оставляли комментарии к генпрокурору: "Что по Дмитруку?".

"Если Дмитрук не будет наказан, то можно инициировать петицию о вашем увольнении. Эй, мы что в рашке находимся или где еще закон не писан? Может, начнете что-то делать?".









Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после голосования за запрет московской церкви в Украине нардеп Дмитрук восклицал в ВР: "Вера вечна, вера славна, наша вера – православная!".



