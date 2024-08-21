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Либо наказание Дмитрука, либо петиция об увольнении: в соцсетях требуют отставки Костина

Украинцы возмущены бездействием генпрокурора Костина, не реагирующего на пророссийские заявления и комментарии нардепа Дмитрука

сегодня, 20:11
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Ткачик Олеся

Пользователи соцсетей требуют от генпрокурора Андрея Костина реакции на ряд скандальных заявлений пророссийского народного депутата Артема Дмитрука, говорится в материале "Фактов". Более того, отмечают журналисты, украинцы требуют от Костина либо прекратить покрывать скандального политика, либо уходить в отставку.

Либо наказание Дмитрука, либо петиция об увольнении: в соцсетях требуют отставки Костина

Андрей Костин

В частности, издание напомнило, что Дмитрук был среди нардепов, а их были единицы, которые раскритиковали решение Верховной Рады относительно запрета деятельности русской православной церкви в Украине. Кроме того, "Факты" подчеркивают, что этот народный избранник якобы регулярно распространяет пропагандистские нарративы по действиям Сил обороны в Курской области, утверждая, что якобы украинские военные "мародерят" и "издеваются над гражданскими".

Впрочем, как подчеркивает издание, Офис генпрокурора никак не отреагировал на такие заявления народного депутата Дмитрука. В то же время, добавляют журналисты, генпрокурор Андрей Костин в соцсети Х опубликовал сообщение, в котором отметил, что приветствует ратификацию Римского устава Международного уголовного суда.

Либо наказание Дмитрука, либо петиция об увольнении: в соцсетях требуют отставки Костина - фото 2

Как отмечают "Факты", сообщение сейчас собрало почти тысячу гневных комментариев. Подавляющее большинство из них касается именно бездействия Офиса президента по отношению к Дмитруку.

В частности, издание приводит пример следующих комментариев:

"Дмитрия долго будете покрывать?" – ответил Костину известный блогер Игорь Лаченков. Позже в своем телеграмм-канале он написал, что после такого позора "надо менять генерального прокурора". Это сообщение собрало полмиллиона просмотров, отметили журналисты.

"Ок. Как обстоят дела с привлечением к ответственности пророссийских депутатов — Шевченко, Дмитрук, Куницкий? Господин Костин, вы не очень устали на этом посту".

"Он (Дмитрук) пока еще в Украине, когда эта гнида свалит за границу, тогда вы откроете заочное дело? Чтобы завтра было дело, иначе будем писать петицию на ваше увольнение".

Чаще всего пользователи оставляли комментарии к генпрокурору: "Что по Дмитруку?".

"Если Дмитрук не будет наказан, то можно инициировать петицию о вашем увольнении. Эй, мы что в рашке находимся или где еще закон не писан? Может, начнете что-то делать?".

Либо наказание Дмитрука, либо петиция об увольнении: в соцсетях требуют отставки Костина - фото 3


Либо наказание Дмитрука, либо петиция об увольнении: в соцсетях требуют отставки Костина - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после голосования за запрет московской церкви в Украине нардеп Дмитрук восклицал в ВР: "Вера вечна, вера славна, наша вера – православная!".




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Источник: https://fakty.ua/442132-chto-po-dmitruku-polzovateli-socsetej-vozmucsheny-bezdejstviem-genprokurora-kostina-i-trebuyut-ego-otstavki
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