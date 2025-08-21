В Украине ожидаются грозы, град и сильные шквалы: сложные погодные условия синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на 22 августа . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Лето закончилось – завтра Украину накроют ливни: где объявили опасность

Ночью и утром сильные дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Днем грозы ожидаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. В некоторых районах возможен град и порывы ветра 15–20 м/с.

В Киевской области днем также прогнозируют грозы, местами град и шквалы. В столице ожидается гроза. Объявленный И уровень опасности (желтый) ", – отмечают в ГСЧС.

