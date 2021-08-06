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Летний звездопад 2021: когда можно увидеть падающие метеоры

Пик звездопада в августе 2021 года придется в ночь с 12 на 13 августа

сегодня, 09:38
Автор:

Елизавета Черных

Во время звездопада можно стать свидетелем по-настоящему зрелищного события. Звездопад является условным названием захватывающего явления, поскольку в эту ночь появляется возможность увидеть падение метеоров — ярких вспышек, похожих на звезды. Об этом сообщает УНИАН. 

Летний звездопад 2021: когда можно увидеть падающие метеоры

Звездопад в августе - фото из открытых источников

Пик звездопада в августе 2021 года придется в ночь с 12 на 13 августа. Считается, что в период падения метеоров принято загадывать желания, которые должны обязательно исполнится. Правда, лучше всего загадать самое заветное, ведь "звезды" падают слишком быстро и вы не успеете долго перебирать в голове полный список желаемого. 

Астрологи уверяют: чтобы Вселенная стала к вам снисходительна и желание точно исполнилось, необходимо соблюдать несколько правил:  

- желательно наблюдать за падением метеоров загородом, ведь там лучше просматривается звездное небо и удастся как можно больше абстрагироваться от бытовых проблем с помощью уединения с природой;

- необходимо сесть лицом к Востоку — так есть больше шансов, что вы будете услышаны;

- желание нужно загадывать быстро — вслух или про себя. Это нужно сделать, как только "звезда" начнет падать;

- визуализируйте желаемое, чтобы укрепить результат.

Астрологи и эзотерики также отмечают, что желание следует загадывать исключительно для себя и не просить за других людей. 

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Источник: https://astrology.unian.net/kakoe-zhelanie-zagadat-kogda-padaet-zvezda-sovety-astrologov-11504497.html?_gl=1*1qtw3eo*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyODIyNzI3NS4yMC4wLjE2MjgyMjcyNzUuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyODIyNzI3NS4yMzUuMC4xNjI4MjI3Mj
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