Летать дешево и с комфортом: кто вошел в список топ-25 лоукостеров

Бюджетные авиалинии продолжают завоевывать популярность среди путешественников по всему миру. Сайт AirlineRatings.com, ведущий в сфере авиационных рейтингов, представил обзор лучших бюджетных перевозчиков, которые сочетают доступные цены с качественным обслуживанием.

Список лучших авиакомпаний мира 2024

Анализ основывался на 12 критериях, включая отзывы пассажиров, возраст авиапарка, предлагаемые продукты и услуги, а также уровень безопасности и число инцидентов. Эти данные помогли экспертам составить список из 25 лучших лоукостеров, которые представлены в алфавитном порядке, обеспечивая потребителям полезный ориентир при выборе авиакомпании для своих поездок.

Среди отмеченных компаний – известные имена, такие как AirAsia Group из Малайзии, которая заслужила признание не только в Азии, но и на международном уровне. Air Baltic из Латвии, известная своим современным флотом, и Air Canada Rouge, канадский лоукостер, также получили высокие оценки за свои услуги.

В рейтинге присутствуют и меньше известные, но высоко оцененные авиакомпании, такие как Peach из Японии и Transavia из Нидерландов, которые доказывают, что низкая стоимость билетов не всегда означает низкое качество услуг.

Кроме того, AirlineRatings.com выделил лидеров по регионам, где каждая авиакомпания показала лучшие результаты в своем классе:

- Америка: Southwest, известная своей клиентоориентированной моделью обслуживания.

- Средний Восток: FlyDubai, предлагающая комфортные условия полета по доступным ценам.

- Азия: AirAsia Group, лидер на рынке низкобюджетных авиаперевозок.

- Австралия и Тихоокеанский регион: Jetstar Group, обеспечивающий широкий выбор направлений по всему региону.

- Европа: easyJet, давно завоевавшая доверие европейских путешественников.

Это исследование поможет многим путешественникам сделать осознанный выбор в пользу комфорта и экономии при планировании своих поездок.