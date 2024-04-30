Лета снова не будет: в Украину пришло новое похолодание

После холодов и дождей в Украину пришло ожидаемое потепление. Однако оно будет недолгим. Погода несколько дней на этой неделе (29 апреля – 5 мая) будет формироваться под влиянием малоподвижного антициклона Rainer. Как отметил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, погода в украинских регионах будет малооблачная и комфортная, но ночью будут прохладные.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"А вот крайний юго-восток страны и Крым будут находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому здесь пройдут дожди, в отдельные дни на фоне порывистого северо-восточного ветра", — продолжил Игорь Кибальчич.

При этом с 5 мая в Украину придет холодная воздушная масса из Баренцева моря, поэтому температура воздуха по регионам страны снизится на 5 — 7 ° С, ночью и утром в северных регионах, еще на Полесье прогнозируются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений. Она продолжила, что когда глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым. При этом людям нужно воспринимать изменение климата как стихийную беду и адекватно на это реагировать.

