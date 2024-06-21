Лана Дель Рей отмечает 39 лет: самые бурные романты звезды

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Черновалова Кристина
Американская певица Лана Дель Рей, настоящее имя Элизабет Вулридж Грант, отмечает свой 39-й день рождения. Известная своим уникальным вокальным стилем, Лана также привлекала внимание медиа своими личными отношениями. В этом обзоре мы подробно рассмотрим бурные романы звезды.
Лани Дель Рей – 39 лет: как сложилась личная жизнь
С начала 2020 года Лана находится в отношениях с музыкантом Клейтоном Джонсоном. Их общность интересов в музыке и искусстве видна во многих общих проектах и публичных выступлениях.
Отмечая свой 39-й день рождения, Лана Дель Рей продолжает вдохновлять своим творчеством и личной жизнью, показывая, что любовь и искусство тесно переплетены в её жизни. Каждый из её романов оставил отпечаток в её музыке и образе, делая её одной из самых обсуждаемых фигур в современной культуре.
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