Лана Дель Рей отмечает 39 лет: самые бурные романты звезды

Американская певица Лана Дель Рей, настоящее имя Элизабет Вулридж Грант, отмечает свой 39-й день рождения. Известная своим уникальным вокальным стилем, Лана также привлекала внимание медиа своими личными отношениями. В этом обзоре мы подробно рассмотрим бурные романы звезды.

Лани Дель Рей – 39 лет: как сложилась личная жизнь

Джимми Некко (2011)

Первый широко освещённый роман певицы начался в 2011 году с вокалистом группы Ours, Джимми Гнекко. Их отношения были скорее всего кратковременными и не получили широкой огласки.





Барри Джеймс О’Нил (2011-2014)

Скотландский музыкант Барри Джеймс О’Нил, участник группы Kassidy, был в отношениях с Ланой в период с 2011 по 2014 год. Их отношения были полны взлётов и падений, что, как многие критики считают, нашло отражение в её альбоме "Ultraviolence", где певица затрагивает темы любви и предательства.





Франческо Каррозини (2014-2015)

Франческо Каррозини, известный итальянский фотограф, встречался с Ланой в 2014-2015 годах. Их роман привлек внимание прессы благодаря совместной работе над несколькими музыкальными клипами. Влияние Франческо на визуальный стиль Ланы неоценимо, особенно видно это в её клипах, где кинематографический подход Франческо сочетается с музыкальной экспрессией певицы.





Шон Ларкин (2017)

Краткий роман с полицейским из Талса Шоном Ларкиным в 2017 году также не остался без внимания СМИ. Хотя отношения длились недолго, они показали другую сторону Ланы, более земную и реалистичную, что, возможно, нашло отражение в её последующих работах.





Клейтон Джонсон (2020-настоящее время)

С начала 2020 года Лана находится в отношениях с музыкантом Клейтоном Джонсоном. Их общность интересов в музыке и искусстве видна во многих общих проектах и публичных выступлениях.





Отмечая свой 39-й день рождения, Лана Дель Рей продолжает вдохновлять своим творчеством и личной жизнью, показывая, что любовь и искусство тесно переплетены в её жизни. Каждый из её романов оставил отпечаток в её музыке и образе, делая её одной из самых обсуждаемых фигур в современной культуре.