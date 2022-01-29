29 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

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Денис Подставной
29 января в православной церкви – День поклонения честным веригам апостола Петра. В народе этот день был известен как Петр-полукорм.
29 января - праздники
Также 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут.
В этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты (Черниговская область) 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в неравный бой армией большевиков.
Что отмечают в мире 29 января:
• День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны;
• День изобретения автомобиля или Всемирный день автомобиля;
• День пазла или головоломки;
• День работников прокуратуры в Молдове;
• День скряги;
• Национальный день кукурузных чипсов в США;
• День штата Канзас в США.
Что нельзя делать 29 января:
• Запрещено стирать;
• Драться;
• Брать в руки острые предметы.
Знаменательные события 29 января:
• В 1927 году в Лондоне открыли "Park Lane Hotel" — первый отель, в каждом номере которого была ванная комната;
• В 1896 году американский физик Эмиль Груббе впервые использовал радиоактивное излучение для лечения рака;
• В 1896 году состоялись первые испытания английского танка;
• В 1805 году подписан указ об открытии в Харькове Императорского университета, второго по масштабам (после Львовского) университета современной Украины;
• В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию наук.
Именинники 29 января:
• В 1773 году Карл Фридрих Христиан Моос, немецкий минералог и геолог, который изобрел шкалу твердости минералов — "шкалу Мооса";
• В 1930 году Ога Норио, японский предприниматель, президент (с 1982) и председатель совета директоров (1989-1995) компании Sony.
Именины 29 января:
• Католические: Валерий, Джунипер.
• Православные: Варсонофий, Галатиан, Дамаскин, Данакт, Еврет, Елевсипп, Иван, Иовилла, Леонилла (Неонилла), Максим, Мелевсипп, Неон, Памва, Пётр, Ромил, Спевсипп, Турвон.
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